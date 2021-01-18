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    МОЗ запустив інтерактивну карту з пунктами тестування на коронавірус

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    В Україні функціонує 2 373 пункти тестування на ковід, які верифіковані МОЗ - МОЗ запустив інтерактивну карту з пунктами тестування на коронавірус
    В Україні функціонує 2 373 пункти тестування на ковід, які верифіковані МОЗ
    Фото: fanpage.it

    Міністр стверджує, що тепер здати біологічний матеріал для ПЛР-тесту можна і в сімейного лікаря

    В Україні з’явилась інтерактивна карта пунктів, де можна протестуватися на коронавірус, повідомив під час брифінгу очільник відомства Максим Степанов. Всього в Україні функціонує понад дві тисячі таких пунктів.

    «Якщо ви потребуєте тестування, не чекайте, йдіть і тестуйтеся. Все це безкоштовно. Будь-яка людина, у якої є будь-які симптоми респіраторного захворювання, може здати відповідний тест. Окрім того, це стосується всіх громадян, які мали контакт із захворілою людиною - так само, будь ласка, тестуйтеся», - зазначив Степанов.

    Вказано, що всього в Україні функціонує 2 373 пункти тестування, які верифіковані Міністерством охорони здоров’я. Вони забезпечують організацію забору біологічного матеріалу для проведення лабораторних досліджень на коронавірус методом ПЛР. Також у пунктах можуть проводити експрес-тестування на визначення в організмі антигену.

    Степанов також зазначив, що тепер здати біологічний матеріал для ПЛР-тесту можна і в сімейного лікаря. Вони можуть проводити експрес-тестування.

    Інтерактивна карта розміщена на сайті МОЗ

    Раніше МОЗ назвав регіони-лідери за приростом випадків Covid-19. Зазначимо, що Київ поступився першим місцем. 

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 17 січня, виявлено 3 034 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 304 особи, летальних випадків – 67, одужало – 5 236 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 163 716 осіб, одужало – 871 196 осіб, летальних випадків – 20 869, проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.

     

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр медицина лікар Максим Степанов аналізи коронавірус
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