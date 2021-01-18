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    В українській армії коронавірусом хворіють понад 800 військовослужбовців

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    За&nbsp;минулу добу до закладів охорони здоров&rsquo;я госпіталізовано три людини - В українській армії коронавірусом хворіють понад 800 військовослужбовців
    За минулу добу до закладів охорони здоров’я госпіталізовано три людини

    У Збройних силах України всього за час пандемії одужало 14158 осіб

    У Збройних силах України за минулу добу, 17 січня, коронавірус виявили у 23 людей. Про це повідомляє пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.

    Зазнвчається, що наразі хворіє 804 особи.

    «Станом на 10:00 18 січня в Збройних силах України всього за час пандемії одужало 14158 осіб, летальних випадків ‒ 38», ‒ йдеться в повідомленні.

    Наголошується, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 28 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби ‒ вісім осіб.

    «За минулу добу до закладів охорони здоров’я госпіталізовано три людини», ‒ інформують у пресслужбі Медичних Сил.

    На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 20 осіб.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 17 січня, виявлено 3 034 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 304 особи, летальних випадків – 67, одужало – 5 236 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 163 716 осіб, одужало – 871 196 осіб, летальних випадків – 20 869, проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.

    Теги: ЗСУ військові хвороби коронавірус
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