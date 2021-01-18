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    Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено понад 3 тис. хворих на коронавірус

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    За весь час пандемії 1 163 716 осіб - Оперативні дані МОЗ. За добу виявлено понад 3 тис. хворих на коронавірус
    За весь час пандемії 1 163 716 осіб

    За минулу добу одужало 5 236 осіб

    В Україні за минулу добу, 17 січня, виявлено 3 034 нових хворих на коронавірус. Це на 2 956 людей менше, ніж попередньої доби (5 990).  Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.Такі цифри повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 304 особи;
    • летальних випадків – 67;
    • одужало – 5 236 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 13 247 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 163 716 осіб;
    • одужало – 871 196 осіб;
    • летальних випадків – 20 869;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.

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    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 301 випадок;
    • Вінницька область – 102 випадки;
    • Волинська область – 129 випадків;
    • Дніпропетровська область – 220 випадків;
    • Донецька область – 91 випадок;
    • Житомирська область – 111 випадків;
    • Закарпатська область – 91 випадок;
    • Запорізька область – 266 випадків;
    • Івано-Франківська область – 110 випадків;
    • Київська область – 240 випадків;
    • Кіровоградська область – 5 випадків;
    • Луганська область – 3 випадки;
    • Львівська область – 122 випадки;
    • Миколаївська область – 323 випадки;
    • Одеська область – 150 випадків;
    • Полтавська область – 92 випадки;
    • Рівненська область – 61 випадок;
    • Сумська область – 84 випадки;
    • Тернопільська область – 91 випадок;
    • Харківська область – 46 випадків;
    • Херсонська область – 78 випадків;
    • Хмельницька область – 1 випадок;
    • Черкаська область – 120 випадків;
    • Чернівецька область – 161 випадок;
    • Чернігівська область – 36 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, число хворих на коронавірус в світі перевищило 95 млн.

    Теги: Київ Запорізька область Максим Степанов хвороби коронавірус
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