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    Кількість загиблих від Covid-19 у світі набагато перевищує офіційну статистику ‒ дослідження

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    Станом на 18 січня зареєстровано понад 2 млн загиблих від коронавірусу - Кількість загиблих від Covid-19 у світі набагато перевищує офіційну статистику ‒ дослідження
    Станом на 18 січня зареєстровано понад 2 млн загиблих від коронавірусу
    Скрін з фото: DW

    Згідно з аналізом даних з 59 краї і юрисдикцій, у зв'язку з пандемією втратили життя більше 2,8 млн людей

    У світі від початку пандемії  Covid-19 станом на 18 січня зареєстровано понад 2 млн загиблих від цієї хвороби. Проте згідно з аналізом даних з 59 краї і юрисдикцій, у зв'язку з пандемією втратили життя більше 2,8 млн. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

    Як зазначає The Wall Street Journal, смертність в країнах, що потрапили в аналіз, в минулому році перевищила середній рівень на 12%.

    Експерти в галузі суспільної охорони здоров'я вважають, що багато смертей від коронавірусу були не враховані, особливо на ранній стадії пандемії, коли тестування було недостатнім. «Але деякі з цих смертей були викликані непрямими наслідками, перебоями в наданні послуг охорони здоров'я, тим, що люди не зверталися в лікарні, і іншими проблемами», ‒ йдеться в статті.

    Газета The Wall Street Journal зібрала найактуальніші доступні дані про смерті від всіх причин по країнам, які такою статистикою розташовують, щоб краще зрозуміти глобальний збиток від пандемії.

    «На ці країни в сукупності припадає приблизно чверть населення світу і близько трьох чвертей всіх зареєстрованих смертей від Covid-19 до кінця минулого року», ‒ повідомляє видання.

    «Ці підрахунки виявили понад 821 тис. смертей від коронавірусу, які не враховано в офіційній урядовій статистиці», ‒ констатує газета.

    Країни, включені в аналіз WSJ, без пандемії, ймовірно, в кінці осені нарахували б близько 15 млн смертей, виходячи з тенденцій попереднього року, замість цього вони повідомили про майже 17 млн смертей за цей період часу. «Різниця дорівнює приблизно населенню штату Небраска», ‒ оцінює видання.

    У деяких країнах, включаючи Нову Зеландію і Норвегію, рівень смертності виявився нижчим за очікуваний. За словами дослідників, це може бути наслідком контролю над вірусом за допомогою зміни поведінки, яке згладжує інші причини смерті: йдеться про посилення гігієни та скорочення соціальних взаємодій, які поширюють інші хвороби.

    «У цілому, кількість жертв в країнах, проаналізованих WSJ, свідчить про приголомшливі людські втрати, навіть на тому етапі, коли ще не підраховані всі смерті від Covid-19 в кінці року 2020 року», ‒ вказується в публікації.

    Згідно з прогнозами ООН, якщо б не було пандемії, в минулому році в світі померло б приблизно 59,2 млн осіб, поки ще занадто рано говорити, наскільки ця цифра була перевищена на планеті. Пандемія могла прискорити смерть деяких людей , які все одно померли б в 2020 році. Проте дослідники, які вивчали наслідки пандемії на ранньому етапі, виявили, що навіть найстаріші жертви втрачали, в середньому, майже рік життя.

    Як повідомлялося, число хворих на коронавірус в світі перевищило 95 млн.

    Теги: ООН смерть хвороби населення коронавірус
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