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    МОЗ назвав регіони-лідери за приростом випадків Covid-19. Київ поступився першим місцем

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    В Україні за минулу добу виявлено 3 034 нових випадки коронавірусу - МОЗ назвав регіони-лідери за приростом випадків Covid-19. Київ поступився першим місцем
    В Україні за минулу добу виявлено 3 034 нових випадки коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Миколаївській області

    В Україні за останню добу, 17 січня, найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Миколаївській області, у Києві та Запорізькій області. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), місті Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях», ‒ додав міністр.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • місто Київ – 301 випадок;
    • Вінницька область – 102 випадки;
    • Волинська область – 129 випадків;
    • Дніпропетровська область – 220 випадків;
    • Донецька область – 91 випадок;
    • Житомирська область – 111 випадків;
    • Закарпатська область – 91 випадок;
    • Запорізька область – 266 випадків;
    • Івано-Франківська область – 110 випадків;
    • Київська область – 240 випадків;
    • Кіровоградська область – 5 випадків;
    • Луганська область – 3 випадки;
    • Львівська область – 122 випадки;
    • Миколаївська область – 323 випадки;
    • Одеська область – 150 випадків;
    • Полтавська область – 92 випадки;
    • Рівненська область – 61 випадок;
    • Сумська область – 84 випадки;
    • Тернопільська область – 91 випадок;
    • Харківська область – 46 випадків;
    • Херсонська область – 78 випадків;
    • Хмельницька область – 1 випадок;
    • Черкаська область – 120 випадків;
    • Чернівецька область – 161 випадок;
    • Чернігівська область – 36 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 17 січня, виявлено 3 034 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 304 особи, летальних випадків – 67, одужало – 5 236 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 163 716 осіб, одужало – 871 196 осіб, летальних випадків – 20 869, проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.

    Теги: Київ міністр Миколаївщина Запорізька область Facebook коронавірус
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