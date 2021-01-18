МОЗ назвав регіони-лідери за приростом випадків Covid-19. Київ поступився першим місцем
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Миколаївській області
В Україні за останню добу, 17 січня, найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Миколаївській області, у Києві та Запорізькій області. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), місті Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях», ‒ додав міністр.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- місто Київ – 301 випадок;
- Вінницька область – 102 випадки;
- Волинська область – 129 випадків;
- Дніпропетровська область – 220 випадків;
- Донецька область – 91 випадок;
- Житомирська область – 111 випадків;
- Закарпатська область – 91 випадок;
- Запорізька область – 266 випадків;
- Івано-Франківська область – 110 випадків;
- Київська область – 240 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 3 випадки;
- Львівська область – 122 випадки;
- Миколаївська область – 323 випадки;
- Одеська область – 150 випадків;
- Полтавська область – 92 випадки;
- Рівненська область – 61 випадок;
- Сумська область – 84 випадки;
- Тернопільська область – 91 випадок;
- Харківська область – 46 випадків;
- Херсонська область – 78 випадків;
- Хмельницька область – 1 випадок;
- Черкаська область – 120 випадків;
- Чернівецька область – 161 випадок;
- Чернігівська область – 36 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 17 січня, виявлено 3 034 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 304 особи, летальних випадків – 67, одужало – 5 236 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 163 716 осіб, одужало – 871 196 осіб, летальних випадків – 20 869, проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.