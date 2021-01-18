МОЗ назвав регіони-лідери за приростом випадків Covid-19. Київ поступився першим місцем

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Миколаївській області

В Україні за останню добу, 17 січня, найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Миколаївській області, у Києві та Запорізькій області. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), місті Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях», ‒ додав міністр.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

місто Київ – 301 випадок;

Вінницька область – 102 випадки;

Волинська область – 129 випадків;

Дніпропетровська область – 220 випадків;

Донецька область – 91 випадок;

Житомирська область – 111 випадків;

Закарпатська область – 91 випадок;

Запорізька область – 266 випадків;

Івано-Франківська область – 110 випадків;

Київська область – 240 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 122 випадки;

Миколаївська область – 323 випадки;

Одеська область – 150 випадків;

Полтавська область – 92 випадки;

Рівненська область – 61 випадок;

Сумська область – 84 випадки;

Тернопільська область – 91 випадок;

Харківська область – 46 випадків;

Херсонська область – 78 випадків;

Хмельницька область – 1 випадок;

Черкаська область – 120 випадків;

Чернівецька область – 161 випадок;

Чернігівська область – 36 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 17 січня, виявлено 3 034 нових хворих на коронавірус. Також за минулу добу госпіталізовано – 1 304 особи, летальних випадків – 67, одужало – 5 236 осіб. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 163 716 осіб, одужало – 871 196 осіб, летальних випадків – 20 869, проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.