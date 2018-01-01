Муфтій Єгипту: Біткоїн забороний ісламом

Біткоїни заборонено шаріатом, оскільки вони завдають шкоди окремим особам, групам осіб або установ

Головний муфтій Єгипту шейх Шавки Аллам видав фетву, що забороняє торгівлю криптовалютою, постановивши, що біткоїн «заборонено ісламом». За його словами, пліч-о-пліч з біткоїном йдуть «шахрайство, обман і невігластво». Фетва - правова позиція з якогось питання, яку формулюють представники мусульманського духовенства. Вона



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Біткоїни заборонено шаріатом, оскільки вони завдають шкоди окремим особам, групам осіб або установ

Головний муфтій Єгипту шейх Шавки Аллам видав фетву, що забороняє торгівлю криптовалютою, постановивши, що біткоїн «заборонено ісламом». За його словами, пліч-о-пліч з біткоїном йдуть «шахрайство, обман і невігластво».

Фетва - правова позиція з якогось питання, яку формулюють представники мусульманського духовенства. Вона не має юридичної сили, однак має вплив на віруючих.

Як зазначив головний муфтій Єгипту, ризики у зв'язку з використанням біткоїна можуть виникнути, оскільки ця віртуальна валюта не знаходиться під наглядом жодного централізованого органу.

«Біткоїни заборонено шаріатом, оскільки вони завдають шкоди окремим особам, групам осіб або установ», - цитує фетву найбільша єгипетська газета «Аль-Ахрам».

У серпні 2017 року в Єгипті була відкрита перша майданчик для торгівлі біткоїнами, проте в грудні світські влади країни оголосили криптовалюту поза законом.

Радник головного муфтія Магді Ашор заявив в інтерв'ю Egypt Today, що «біткоїн використовується безпосередньо для фінансування терористів».

У грудні минулого року жінці, якак мешкає в Нью-Йорку, були пред'явлені звинувачення в тому, що вона займалася відмиванням біткоїнов та інших криптовалют і відправляла отримані гроші на допомогу екстремістському угрупованню «Ісламська держава» (заборонена в багатьох країнах, включаючи Росію).

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Джерело: ВВС Русская служба