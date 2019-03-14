Мультимільйонеру висунули звинувачення в убивстві словацького журналіста



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Найбагатша людина Словаччини Маріан Кочнер може опинитись за ґратами

Слідчі висунули обвинувачення Кочнеру більш ніж за рік після резонансного убивства

Найбагатшому бізнесмену Словаччини Маріану Кочнеру висунули звинувачення в убивстві журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Про це повідомляє видання Aktuality.sk.

Маріан Кочнер – один із фігурантів матеріалів Куцяка, проти якого журналіст подавав кримінальну скаргу через передбачувані погрози.

Слідчі висунули обвинувачення Кочнеру більш ніж за рік після резонансного убивства. Спеціальна прокуратура сьогодні дасть анонсувала прес-конференцію, на якій обіцяє розголосити деталі.

Вбивство викликало великі протести в Словаччині, після чого прем'єр-міністр Роберт Фіцо, міністр внутрішніх справ Роберт Каліняк і голова поліції Тібор Гаспар були змушені подати у відставку. На них поклали відповідальність за те, що вони не розслідували діяльність Кочнера, хоча його підозрювали декількох злочинах, зокрема, економічних.

Нагадаємо, у вересні 2018 року словацька поліція затримала вісьмох підозрюваних в убивстві журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової, включно із колишнім поліцейським Томашом Ш.

Згодом словацька поліція затримала вісьмох підозрюваних в убивстві журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової, включно із колишнім поліцейським Томашом Ш.

Суд прийняв рішення взяти під варту на час розслідування чотирьох підозрюваних у вбивстві.

Куцяка, який писав про політичну корупцію в Словаччині, знайшли застреленим разом з його нареченою вдома неподалік Братислави в лютому 2018 року.