Мусони в Індії: 774 загиблих, у деяких штатах ввели надзвичайний стан



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сезон мусонів починається в різних регіонах Індії з початку - середини червня і триває по кінця вересня

Через безперервні зливи в деяких регіонах Індії введено режим надзвичайної ситуації терміном на три дні. Про це повідомляє «Анадолу».

Жертвами мусонних дощів в семи індійських штатах стали 774 людини.



Як повідомляє Національний центр з реагування на надзвичайні ситуації при МВС Індії, в результаті розгулу стихії 187 людей загинули в штаті Керала, 171 - в штаті Уттар-Прадеш, 170 - в штаті Західна Бенгалія, 139 - в штаті Махараштра, 52 - в штаті Гуджарат , 45 - в штаті Ассам і 10 - в штаті Нагаленд.



Крім того, 245 осіб отримали поранення, ще 27 вважаються зниклими безвісти.