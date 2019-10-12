МВС України допоможе оскаржити вирок засудженому в Італії Марківу



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12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі Фото: Радіо Свобода

Міністерство внутрішніх справ отримало рішення суду і працює над його перекладом

Міністерство внутрішніх справ вважає позицію обвинувачення абсурдною та докладе всі зусилля для звільнення Віталія Марківа, якого засудили в Італії до 24 років в'язниці за звинуваченням у вбивстві журналіста Андреа Рокеллі.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Наразі Міністерство внутрішніх справ отримало рішення суду і працює над його перекладом.

«МВС докладе всі зусилля для відновлення справедливості та звільнення Віталія. Позиція відомства залишається незмінною: обвинувачення Віталія Марківа – абсурдні», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».

Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа протягом 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення.

Колишній заступник генерального прокурора України Євген Єнін вважає «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена» вирок для нацгвардійця Віталія Марківа.