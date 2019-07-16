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    Суспільство

    Посол України в Італії назвав процес над Марківим «спецоперацією Росії»

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    Тепер, окрім політичних в&rsquo;язнів у Росії, в України з&rsquo;явився політв&rsquo;язень в Італії, - посол - Посол України в Італії назвав процес над Марківим «спецоперацією Росії»
    Тепер, окрім політичних в’язнів у Росії, в України з’явився політв’язень в Італії, - посол

    Весь процес проти Віталія Марківа є доказом масштабної російської спецоперації, організованої в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії, - Перелигін

    Посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».

    Про це він заявив порталу Formiche.net.

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    «Я переконаний , що весь процес проти Віталія Марківа, а також недавній вердикт присяжних Павії є доказом масштабної російської спецоперації, організованої в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії», - заявив Перелигін.

    «Звичайно, для підтвердження цієї версії потрібні незаперечні докази, але якщо суд присяжних руйнує долю і життя людини, захисника нашої Батьківщини, при повній відсутності доказів, то хто може заперечувати мою думку, виходячи з багатьох факторів та ознак, які свідчать про політичний характер процесу проти Віталія Марківа?» - додав посол.

    За словами посла, тепер, окрім політичних в’язнів у Росії, в України з’явився політв’язень в Італії.

    Нагадаємо, заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов’янська в травні 2014 року.

    12 липня суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.

    15 липня представники української громади в США під стінами генерального консульства Італії у Нью-Йорку вимагали звільнення українського нацгвардійця Марківа.

    Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами.

    Військовий відкидав обвинувачення і заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж. 

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