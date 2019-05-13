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    Мюнхен першим з німецьких аеропортів почав вживати коректну назву Києва

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    Мюнхенський міжнародний аеропорт&nbsp; - Мюнхен першим з німецьких аеропортів почав вживати коректну назву Києва
    Мюнхенський міжнародний аеропорт 

    Аеропорт віднині використовує назву Києва латиницею відповідно до української транслітерації

    Ааеропорт міста Мюнхен (Німеччина) почав використовувати коректну назву Києва латинкою. Про це повідомили у генеральному консульстві України у Мюнхені.

    «На прохання Генерального консульства Мюнхенський аеропорт зараз пише назву української столиці з правильною транслітерацією німецькою та англійською мовами!» – мовиться у повідомленні.

    Як повідомлялося 11 травня, Міжнародний аеропорт імені Леннарта Мері у Талліні почав використовувати коректну назву Києва латинкою.

    На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

    Під час перебування України в складі СРСР в англомовних засобах інформації закріпилася транслітерація назви української столиці у спосіб, який відповідав російській вимові, тобто Kiev. Українська влада наполягає, що нині правильно передавати назву близько до вимови, властивої українській мові, тобто Kyiv.

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