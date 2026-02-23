Головна Новини
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
У Києві хмарно
фото: glavcom.ua

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 23 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях мокрий сніг, дощ та ожеледь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Хмарно. Вночі у західних, північних, Вінницькій області, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, помірний мокрий сніг та дощ (вночі на Закарпатті та в Карпатах значні опади). У північних, Вінницькій, вночі і у західних, вдень і в Черкаській та Полтавській областях налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь, на дорогах країни, крім крім півдня та південного сходу, ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на північному сході країни, Черкащині та Кіровоградщині 7-12° морозу, у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій області від 2° тепла до 3° морозу, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла (на заході та у південній частині країни 2-7° тепла).

Прогноз погоди на 23 лютого
Прогноз погоди на 23 лютого
Укргідрометцентр

У понеділок, 23 лютого, у Києві хмарно. Мокрий сніг, місцями з дощем; налипання мокрого снігу, по області подекуди ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у столиці вночі та вдень близько 0°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення, до порушення руху транспорту.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме передвесняна атмосфера. Очікується поступове підвищення температури, хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму. Наприкінці лютого можливі невеликі опади, але загалом погода сприятиме прогулянкам.

Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

