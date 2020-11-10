МЗС Білорусі оголосило персонами нон грата двох дипломатів Великої Британії

За версією Мінська, вони «збирали інформацію про внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі і про хід протестів»

Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило персонами нон грата двох дипломатів Великої Британії – військового аташе Тімоті Вайта Бойкота і заступника посла Лізу Тумвуд. Про це повідомив прессекретар МЗС Анатолій Глаз в ефірі державного телеканалу ОНТ, інформує БелТА.

За словами Глаза, рішення прийнято 8 листопада, зважаючи на діяльність підданих Великобританії, що «несумісна зі статусом дипломатичного агента, статусом дипломата, а також з цілями перебування в Білорусі».

За версією Мінська, вони «збирали інформацію про внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі і про хід протестів». У сюжеті ОНТ стверджувалося, що дипломати 8 листопада спостерігали за акцією протесту опозиції в центрі Мінська.

«За наявними даними, з травня цього року дипломати не раз зустрічалися з представниками опозиційних і громадських, правозахисних організацій, а також неурядових структур. Військовий аташе неодноразово відвідував регіони все з тією ж метою. У липні представнику оборонного відомства білоруські колеги виносили попередження, але всі вони були проігноровані», – стверджувалося в сюжеті телеканалу.

Як уточнюється, обидва дипломати залишили вже територію Білорусі.

Дипломатичний скандал уже прокоментував глава МЗС Великобританії Домінік Рааб.

«Витурення з Білорусі двох британських дипломатів за законне спостереження за акціями протесту є абсолютно необґрунтованим», – написав він у Twitter.

За словами Рааба, Олександр Лукашенко не може приховати утиски власного народу.

«Єдиний шлях вперед – це вільні і справедливі вибори і притягнення до відповідальності тих, хто несе відповідальність за насильство до демонстрантів», – наголосив британський міністр.

Нагадаємо, 6 листопада Євросоюз ввів персональні санкції проти Олександра Лукашенка, його сина Віктора і 13 білоруських чиновників.