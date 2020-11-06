Євросоюз офіційно запровадив санкції проти Лукашенка та його оточення

Олександр Лукашенко раніше вже анонсував дзеркальні заходи у відповідь на рішення ЄС

Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз

Зокрема, до списку, крім невизнаного президента Лукашенка потрапило і його найближче оточення. Відповідне рішення оприлюднене в Офіційному віснику ЄС.

Під санкціями опинилися старший син Лукашенка Віктор, очільник адміністрації невизнаного президента Ігор Сергієнко, прессекретар Наталя Ейсмонт, очільник КДБ Іван Тертель та низка керівників інших силових органів, причетних до розгону демонстрантів та тортур.

Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

Вибори президента Білорусі відбулися на початку серпня, згідно з їх результатами, перемогу здобув Олександр Лукашенко, який є незмінним лідером держави вже 26 років.

Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Протестувальники вимагають, щоб Лукашенко склав повноваження та призначив перевибори. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі.

Лідерка опозиції Світлана Тихановська у серпні виїхала до Литви, де 13 жовтня оголосила ультиматум Лукашенкові. Лукашенкові дали 13 днів, щоб виконати три вимоги: оголосити про відхід з поста президента, зупинити на вулиці насильство і звільнити політв'язнів.

Через невиконання владою ультиматуму 26 жовтня у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, до якого приєдналися співробітники державних підприємств і приватних компаній. На вулиці міст також вийшли студенти та викладачі. Протести проти режиму у країні продовжуються.



