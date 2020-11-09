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    У світі

    У Мінську на марш протесту вийшли тисячі пенсіонерів

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    <span>Марш протесту в Мінську</span> - У Мінську на марш протесту вийшли тисячі пенсіонерів
    Марш протесту в Мінську
    Фото: tut.by

    Учасники ходи вимагали відставки Лукашенка

    У Мінську в понеділок, 9 листопада, пройшов численний марш пенсіонерів і лікарів, які протестують проти насильства силовиків і вимагають відходу Олександра Лукашенка, повідомляє Тut.by.

    Літні білоруси і лікарі зібралися біля Червоного костьолу в Мінську о 14.00. Зазначається, що в натовпі ходив міліціонер і знімав присутніх на камеру, кричачи в гучномовець, що захід несанкціонований, в зв'язку з чим вимагав розійтися. На це пенсіонери йому кричали «Пішов геть» та «Іди».

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    У Мінську на марш протесту вийшли тисячі пенсіонерів
    У Мінську на марш протесту вийшли тисячі пенсіонерів
    У Мінську на марш протесту вийшли тисячі пенсіонерів
    У Мінську на марш протесту вийшли тисячі пенсіонерів
    У Мінську на марш протесту вийшли тисячі пенсіонерів
    У Мінську на марш протесту вийшли тисячі пенсіонерів
    У Мінську на марш протесту вийшли тисячі пенсіонерів
    У Мінську на марш протесту вийшли тисячі пенсіонерів
    У Мінську на марш протесту вийшли тисячі пенсіонерів
    У Мінську на марш протесту вийшли тисячі пенсіонерів
    У Мінську на марш протесту вийшли тисячі пенсіонерів

    Учасники маршу пройшли в центрі міста, несучи прапори, плакати і квіти. Їх вітали проїжджаючі машини. Однак, ДАІ зупиняла автомобілі, які вітали сигналами колону пенсіонерів і медиків.

    Нагадаємо, що правоохоронці затримали понад тисячу білорусів під час протестів у неділю.

    Білорусь пенсіонери Олександр Лукашенко
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