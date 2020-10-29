Кулеба про скасування е-декларацій: Це серйозний удар і у нас можуть виникнути проблеми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Кулеба Roman Vybranovskyy/Дмитро Кулеба/Facebook

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що скасування Конституційним судом е-декларацій є серйозним ударом і якщо не вдасться подолати негативні наслідки від цього рішення, то у Києва можуть виникнути проблеми із західними партнерами.

Про це Кулеба заявив під час брифінгу у четвер, 29 жовтня.

«Я переконаний, що саме собою рішення Конституційного суду хоч і є серйозним ударом, але ще не руйнує нашу взаємодію із західними партнерами. Водночас, якщо не вдасться подолати негативні наслідки цього рішення та забезпечити належне функціонування антикорупційної інфраструктури, тоді у нас буде проблема», – заявив міністр.

Очільник МЗС наголосив, що ефективне функціонування антикорупційних органів є важливим елементом взаємодії Києва із західними партнерами.

28 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

В Офісі президенти заявили, що Володимир Зеленський може повернути е-декларування і запевнили, що українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи. На Банковій запевнили, що антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для перевірки декларацій та притягнення порушників до відповідальності.