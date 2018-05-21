МЗС України звернулося до Росії через голодування Сенцова

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Голодування Олега Сенцова триває вже тиждень

Україна на рівні МЗС вимагала від Москви надати українським консулам та лікарям доступ до Сенцова

Міністерство закордонних справ України після того, як політв’язень Олег Сенцов оголосив голодування у російській колонії, направило РФ ноту. Українська влада вже не на рівні консулів, а на рівні МЗС вимагала від Москви надати українським консулам та лікарям доступ до Сенцова.

Про це в ефірі Громадського повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца.

«Одразу, коли стало відомо про голодування, наш консул направив звернення до органів влади РФ, щоб надали дозвіл нашим консулам з ним зустрітися. Але за чотири роки консул жодного разу не отримав дозвіл на зустріч як із Сенцовим, так і з Кольченком (політв’язнем Олександром Кольченком – ред.). Ми написали ще одну ноту в МЗС Росії вже на рівні міністерства, але я не думаю, що вони нададуть відповідь», — сказала Беца.

Вона наголосила, що визволення Сенцова не лежить у юридичній площині, адже Росія «розуміє мову сили та санкцій».

Беца також не виключила, що Росія може зробити нібито «гуманітарний» показовий крок і направити до Сенцова своїх представників.

«Але це не вирішить ситуацію», — зауважила речниця МЗС.

Нагадаємо, 16 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.

Українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.

Як відомо, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.

На даний час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

Російський пропагандист Дмитро Кисельов вважає, що арештованого в Україні керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського можуть обміняти на ув'язнених у Росії українського журналіста Романа Сущенка або режисера Олега Сенцова.