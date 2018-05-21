МЗС України звернулося до Росії через голодування Сенцова
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Розсилка
Україна на рівні МЗС вимагала від Москви надати українським консулам та лікарям доступ до СенцоваМіністерство закордонних справ України після того, як політв’язень Олег Сенцов оголосив голодування у російській колонії, направило РФ ноту. Українська влада вже не на рівні консулів, а на рівні МЗС вимагала від Москви надати українським консулам та лікарям доступ до Сенцова.
Про це в ефірі Громадського повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца.
«Одразу, коли стало відомо про голодування, наш консул направив звернення до органів влади РФ, щоб надали дозвіл нашим консулам з ним зустрітися. Але за чотири роки консул жодного разу не отримав дозвіл на зустріч як із Сенцовим, так і з Кольченком (політв’язнем Олександром Кольченком – ред.). Ми написали ще одну ноту в МЗС Росії вже на рівні міністерства, але я не думаю, що вони нададуть відповідь», — сказала Беца.
Вона наголосила, що визволення Сенцова не лежить у юридичній площині, адже Росія «розуміє мову сили та санкцій».
Беца також не виключила, що Росія може зробити нібито «гуманітарний» показовий крок і направити до Сенцова своїх представників.
«Але це не вирішить ситуацію», — зауважила речниця МЗС.
Нагадаємо, 16 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії.
Українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.
Як відомо, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.
Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.
На даний час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.
Російський пропагандист Дмитро Кисельов вважає, що арештованого в Україні керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського можуть обміняти на ув'язнених у Росії українського журналіста Романа Сущенка або режисера Олега Сенцова.