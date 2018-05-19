Російський пропагандист Кисельов допускає обмін Вишинського на Сущенка або Сенцова

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Пропагандист Кремля Дмитро Кисельов

На думку Кисельова, для обміну Вишинського «всі засоби гарні»

Арештованого в Україні керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського можуть обміняти на ув'язнених у Росії українського журналіста Романа Сущенка або режисера Олега Сенцова.

Таку думку висловив російський пропагандист Дмитро Кисельов на акції на підтримку журналістів «РИА Новости Украина», яка проходила біля посольства України в Москві, повідомляє «РИА Новости».

«Я думаю, що всі засоби гарні зараз, і Кирило Вишинський має бути на волі. Сущенко, Сенцов – це люди, які сидять за тероризм і підривну діяльність, Кирило нічим таким не займався, тобто цей обмін буде, звісно ж, не еквівалентним, явно. Але, утім, я думаю, що Кирило має бути на волі», – заявив він.

Раніше голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко запропонував розглянути варіант обміну затриманого Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

Нагадаємо, 17 травня суд відправив журналіста Вишинського під варту на два місяці без права внесення застави.

Напередодні Слідком РФ підтвердив, що керівник «РИА Новости Украина» Вишинський отримав російське громадянство у 2015 році.

Зазначимо, що Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду директора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства «РИА Новини» в Україні Кирила Вишинського.

Міністерство закордонних справ Росії засудило арешт керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, підозрюваного у державній зраді.

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