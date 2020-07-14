МЗС Вірменії викликало посла України через заяву про конфлікт із Азербайджаном



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Посол України у Вірменії Іван Кулеба

Українського посла поінформували про порушення режиму припинення вогню

Посол України Іван Кулеба був запрошений у Міністерство закордонних справ Вірменії після заяви українського МЗС про напруженість на вірмено-азербайджанському кордоні. Мова йде про заяву українського зовнішньополітичного відомства про ситуацію між державами.

Відповідну заяву розміщено на сайті МЗС Вірменії.

«Заступник міністра закордонних справ Шаварш Кочарян представив послу оцінку МЗС Республіки Вірменія у зв'язку з заявою МЗС України про напруженість на вірмено-азербайджанському кордоні», - йдеться в заяві.

В ході зустрічі Кочарян також поінформував посла «про порушення режиму припинення вогню, обстріли цивільної інфраструктури і постійні напади на цивільних осіб з боку азербайджанських збройних сил в північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, а також про ситуацію, що склалася в результаті результат агресивних дій Азербайджану».

13 липня МЗС України виступило із заявою, в якій закликало сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для деескалації ситуації і продовження пошуку шляхів мирного вирішення конфлікту на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також резолюцій Ради Безпеки, прийнятих в 1993 році.

«Українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах», - йдеться в заяві.

Сьогодні Азербайджан повідомив про загибель під час бойових дій генерал-майора Полада Гашимова та полковника Ільгара Мірзоєва, який був начальником артилерії армійського корпусу.

Минулого тижня Азербайджан та Вірменія повідомили про збройну сутичку на кордоні двох країн.

Вірменія заявила, що військовослужбовці Азербайджану зробили спробу порушення державного кордону на автомобілі УАЗ, а потім намагалися захопити вірменський опорний пункт.

Азербайджан звинуватив Вірменію у провокації, заявивши, що вірменські військові відкрили вогонь з артилерійських установок.

Джерело: Європейська правда