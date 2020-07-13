У Баку повідомили про нове загострення ситуації на кордоні з Вірменією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На кордоні Вірменії та Азербайджану стався збройний конфлікт Архівне фото

Вірменська армія відновила артилерійський обстріл позицій азербайджанської армії

Міноборони Азербайджану ввечері 12 липня повідомило про загострення обстановки на кордоні з Вірменією.

Відповідна інформація розміщена на сторінці відомства в Facebook.

«У вечірні години ситуація на азербайджано-вірменському кордоні на товузівському напрямку знову загострилася. Вірменська армія відновила артилерійський обстріл позицій азербайджанської армії. У відповідь азербайджанська армія вживає належних заходів», – наголошується в тексті.

У неділю вдень міноборони повідомило про спробу підрозділів ЗС Вірменії атакувати позиції азербайджанської армії на товузівському напрямку кордону з використанням артилерії і зав'язався бій. За твердженням військового відомства, противник зазнав втрат і відступив. Як поінформували в Баку, в бою загинули двоє азербайджанських військовослужбовців, поранено п'ятеро. Пізніше від отриманих ран помер ще один солдат.

Як відомо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався у лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область оголосила про вихід зі складу Азербайджанської РСР. В ході збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.