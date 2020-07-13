У Баку повідомили про нове загострення ситуації на кордоні з Вірменією
Вірменська армія відновила артилерійський обстріл позицій азербайджанської армії
Міноборони Азербайджану ввечері 12 липня повідомило про загострення обстановки на кордоні з Вірменією.
Відповідна інформація розміщена на сторінці відомства в Facebook.
«У вечірні години ситуація на азербайджано-вірменському кордоні на товузівському напрямку знову загострилася. Вірменська армія відновила артилерійський обстріл позицій азербайджанської армії. У відповідь азербайджанська армія вживає належних заходів», – наголошується в тексті.
У неділю вдень міноборони повідомило про спробу підрозділів ЗС Вірменії атакувати позиції азербайджанської армії на товузівському напрямку кордону з використанням артилерії і зав'язався бій. За твердженням військового відомства, противник зазнав втрат і відступив. Як поінформували в Баку, в бою загинули двоє азербайджанських військовослужбовців, поранено п'ятеро. Пізніше від отриманих ран помер ще один солдат.
Як відомо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався у лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабахська автономна область оголосила про вихід зі складу Азербайджанської РСР. В ході збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.