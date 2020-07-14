  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Україна заборонила паломництво хасидів до Умані цього року

    документ
    • Розсилка
    Хасиди щороку приїжджають до Умані на святкування&nbsp;Рош ха-Шана - Україна заборонила паломництво хасидів до Умані цього року
    Хасиди щороку приїжджають до Умані на святкування Рош ха-Шана

    Прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань є неможливим

    У Міністерстві закордонних справ України відбулася міжвідомча нарада щодо традиційного паломництва хасидів до м. Умань для святкування іудейського свята Рош ха-Шана.

    Учасники наради дійшли висновку, що в умовах пандемії коронавірусу святкування в традиційному форматі цього року є неможливим. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Умані Олександр Цебрій.

    «Прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим», - зазначив він.

    Цебрій оприлюднив відповідний документ МЗС України.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Україна заборонила паломництво хасидів до Умані цього року
    Україна заборонила паломництво хасидів до Умані цього року

    Раніше міський голова Умані Олександр Цебрий виступив проти приїзду паломників на святкування іудейського свята Рош ха-Шана в 2020 році.

    МЗС хасиди Умань Україна коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ