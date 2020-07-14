Україна заборонила паломництво хасидів до Умані цього року документ



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Хасиди щороку приїжджають до Умані на святкування Рош ха-Шана

Прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань є неможливим

У Міністерстві закордонних справ України відбулася міжвідомча нарада щодо традиційного паломництва хасидів до м. Умань для святкування іудейського свята Рош ха-Шана.

Учасники наради дійшли висновку, що в умовах пандемії коронавірусу святкування в традиційному форматі цього року є неможливим. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Умані Олександр Цебрій.

«Прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування у традиційному форматі є неможливим», - зазначив він.

Цебрій оприлюднив відповідний документ МЗС України.

Раніше міський голова Умані Олександр Цебрий виступив проти приїзду паломників на святкування іудейського свята Рош ха-Шана в 2020 році.