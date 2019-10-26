На акцію протесту в Чилі вийшли понад мільйон людей: відео



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Інцидентів протягом акції протесту зафіксовано не було

У п’ятницю, 25 жовтня, в Чилі на чергову акцію протесту вийшли понад мільйон людей, які вимагали проведення соціальних реформ.

Ця акція стала наймасштабнішою в історії Чилі, повідомляє DW.

У столиці країни Сантьяго демонстранти пройшли повз будівлю уряду, закликаючи президента країни Себастьяна Піньєра піти у відставку.

«Чилі сьогодні переживає історичний день. У столичному регіоні проходить мирна маніфестація за участю близько одного мільйона осіб», — написала мер Сантьяго Карла Рубілар Бараона на своїй сторінці в Twitter.

Вона показала відеозапис, на якому показано вигляд вулиць зверху. На кадрах видно, що вулиці і міст заполонили люди.

За її словами, учасники протесту поводяться мирно. Також Рубілар зазначила, що це історична подія для міста.

Chile hoy vive una jornada histórica. La RM es protagonista de una pacífica marcha de cerca de 1 millón de personas que representan el sueño de un Chile nuevo, de forma transversal sin distinción. Más diálogo y marchas pacíficas requiere nuestro país ! #ArribaStgo #RMdeTodos pic.twitter.com/RWcLBU67LD — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) 25 жовтня 2019 р.

Відзначається, що інцидентів протягом акції протесту зафіксовано не було.

Також марші протесту за участю тисяч людей пройшли в інших містах країни.

Раніше повідомлялося, що президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив надзвичайний стан у столиці, намагаючись обмежити акції протесту по всьому місту.

Заворушення у Сантьяго почались після підвищення ціни на проїзд у метро у пікові години, яка зросла з 800 до 830 песо (1,17 долара США). Протягом усієї п’ятниці в кількох районах столиці стались сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У різних частинах міста маніфестанти будували барикади та билися з поліцейськими, які використовували проти них водомети та сльозогінний газ.

У ніч на суботу демонстранти підпалили будинки енергетичної компанії ENEL та відділення Банку Чилі в центрі міста, а також кидали «коктейлі Молотова» на станціях метро.