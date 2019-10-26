Трамп поскаржився гендиректору Apple на iPhone
Трамп засмутився через відсутність кнопки в новому iPhone
Американський президент Дональд Трамп поскаржився, що йому не подобається відсутність кнопки в нових моделях iPhone.
Про це він написав у Twitter.
У своєму повідомленні Трамп згадав гендиректора Apple Тіма Кука. Він вказав йому на прорахунки в дизайні нових гаджетів компанії.
Американський лідер заявив, що старі модифікації з кнопкою Home («Додому») були більш зручними.
«Кнопка на IPhone була набагато краще, ніж режим «свайпа», - обурився Трамп.
To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 жовтня 2019 р.
У травні минулого року повідомлялося, що глава Білого дому використовує один iPhone для того, щоб дзвонити, а інший - для читання новин і розміщення постів в Twitter.
Apple презентувала перший смартфон без кнопки Home в вересні 2017 року, ним став iPhone X. Розблокувати апарат можна за допомогою сканера особи Face ID. У попередніх моделях iPhone 7, 7 Plus, 8 і 8 Plus виробник замінив кнопку Home сенсорною, яка за допомогою вібрації імітує натискання.
До слова, китайці представили дешевий клон iPhone 11, що називається Blade 20.