Трамп поскаржився гендиректору Apple на iPhone

Трамп засмутився через відсутність кнопки в новому iPhone

Американський президент Дональд Трамп поскаржився, що йому не подобається відсутність кнопки в нових моделях iPhone.

Про це він написав у Twitter.

У своєму повідомленні Трамп згадав гендиректора Apple Тіма Кука. Він вказав йому на прорахунки в дизайні нових гаджетів компанії.

Американський лідер заявив, що старі модифікації з кнопкою Home («Додому») були більш зручними.

«Кнопка на IPhone була набагато краще, ніж режим «свайпа», - обурився Трамп.

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!