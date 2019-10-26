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    Трамп поскаржився гендиректору Apple на iPhone

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    Дональд Трамп розкритикував дизайн останніх моделей IPhone - Трамп поскаржився гендиректору Apple на iPhone
    Дональд Трамп розкритикував дизайн останніх моделей IPhone

    Трамп засмутився через відсутність кнопки в новому iPhone

    Американський президент Дональд Трамп поскаржився, що йому не подобається відсутність кнопки в нових моделях iPhone.

    Про це він написав у Twitter.

    У своєму повідомленні Трамп згадав гендиректора Apple Тіма Кука. Він вказав йому на прорахунки в дизайні нових гаджетів компанії.

    Американський лідер заявив, що старі модифікації з кнопкою Home («Додому») були більш зручними. 

    «Кнопка на IPhone була набагато краще, ніж режим «свайпа», - обурився Трамп.

    У травні минулого року повідомлялося, що глава Білого дому використовує один iPhone для того, щоб дзвонити, а інший - для читання новин і розміщення постів в Twitter.

    Apple презентувала перший смартфон без кнопки Home в вересні 2017 року, ним став iPhone X. Розблокувати апарат можна за допомогою сканера особи Face ID. У попередніх моделях iPhone 7, 7 Plus, 8 і 8 Plus виробник замінив кнопку Home сенсорною, яка за допомогою вібрації імітує натискання.

    До слова, китайці представили дешевий клон iPhone 11, що називається Blade 20.

    Дональд Трамп Twitter Apple смартфон
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