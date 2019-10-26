Мер Нового Роздолу пішов у відставку через зрив опалювального сезону



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Андрій Мелешко написав заяву про відставку через зрив опалювального сезону

Новороздільська ТЕЦ, яка подає тепло і електроенергію, зараз фактично не функціонує

Мер міста Новий Розділ (Львівська область) Андрій Мелешко та його заступник прийняли рішення подати у відставку через зрив опалювального сезону.

Про це у Facebook повідомив депутат обласної ради Володимир Гірняк.

“Особисто тільки що спілкувався з паном Мелешком, який підтвердив цю інформацію. Ситуація вимагає негайної реакції. Повинні правовим методом забезпечити виділення коштів і запустити тепло. Не можна допустити доведення атмосфери в місті до критичної межі”, – зазначив політик.

Нині ситуація з теплопостачанням у місті залишається критичною.

Новороздільська ТЕЦ, яка подає тепло і електроенергію, зараз фактично не функціонує.

Зазначимо, у Новому Роздолі ситуація з теплопостачанням залишається критичною. Це пов’язано з тим, що Новороздільська ТЕЦ, яка подає тепло і електроенергію, зараз фактично не функціонує, співробітники протестують і звільняються.