Мер Нового Роздолу пішов у відставку через зрив опалювального сезону
Новороздільська ТЕЦ, яка подає тепло і електроенергію, зараз фактично не функціонує
Мер міста Новий Розділ (Львівська область) Андрій Мелешко та його заступник прийняли рішення подати у відставку через зрив опалювального сезону.
Про це у Facebook повідомив депутат обласної ради Володимир Гірняк.
“Особисто тільки що спілкувався з паном Мелешком, який підтвердив цю інформацію. Ситуація вимагає негайної реакції. Повинні правовим методом забезпечити виділення коштів і запустити тепло. Не можна допустити доведення атмосфери в місті до критичної межі”, – зазначив політик.
Нині ситуація з теплопостачанням у місті залишається критичною.
Новороздільська ТЕЦ, яка подає тепло і електроенергію, зараз фактично не функціонує.
Зазначимо, у Новому Роздолі ситуація з теплопостачанням залишається критичною. Це пов’язано з тим, що Новороздільська ТЕЦ, яка подає тепло і електроенергію, зараз фактично не функціонує, співробітники протестують і звільняються.