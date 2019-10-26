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    Мер Нового Роздолу пішов у відставку через зрив опалювального сезону

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    Андрій Мелешко написав заяву про відставку через зрив опалювального сезону - Мер Нового Роздолу пішов у відставку через зрив опалювального сезону
    Андрій Мелешко написав заяву про відставку через зрив опалювального сезону

    Новороздільська ТЕЦ, яка подає тепло і електроенергію, зараз фактично не функціонує

    Мер міста Новий Розділ (Львівська область) Андрій Мелешко та його заступник прийняли рішення подати у відставку через зрив опалювального сезону.

    Про це у Facebook повідомив депутат обласної ради Володимир Гірняк.

    “Особисто тільки що спілкувався з паном Мелешком, який підтвердив цю інформацію. Ситуація вимагає негайної реакції. Повинні правовим методом забезпечити виділення коштів і запустити тепло. Не можна допустити доведення атмосфери в місті до критичної межі”, – зазначив політик.

    Нині ситуація з теплопостачанням у місті залишається критичною.

    Новороздільська ТЕЦ, яка подає тепло і електроенергію, зараз фактично не функціонує.

    Зазначимо, у Новому Роздолі ситуація з теплопостачанням залишається критичною. Це пов’язано з тим, що Новороздільська ТЕЦ, яка подає тепло і електроенергію, зараз фактично не функціонує, співробітники протестують і звільняються.

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