В Італії через страйк скасували сотні авіарейсів



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Alitalia скасувала понад 200 рейсів в італійські аеропорти

Національний транспортний страйк стосується автомобільного, залізничного та повітряного транспорту, а також поромного сполучення і громадського транспорту в деяких містах

В Італії авіакомпанії скасовують сотні рейсів через 24-годинний страйк, який у ЗМІ отримав назву «чорної п'ятниці», повідомляє 25 жовтня видання The Local.

Після того як профспілки італійських транспортників підтвердили проведення добового страйку «чорної п'ятниці» на цьому тижні, авіакомпанії, в тому числі Alitalia і Easyjet, почали скасовувати сотні міжнародних та внутрішніх рейсів.

Alitalia скасувала понад 200 рейсів в італійські аеропорти напередодні запланованого страйку.

Британська бюджетна авіакомпанія Easyjet заявила, що «чекає низки скасувань і потенційних затримок» через страйк.

Ryanair тим часом повідомила стурбованим пасажирам, що її рейси відбудуться як заплановано, не відзначивши, як на них позначиться страйк.

Національний транспортний страйк стосується автомобільного, залізничного та повітряного транспорту, а також поромного сполучення і громадського транспорту в деяких містах.

Особливо бунти сколихнуть Рим, оскільки в п'ятницю там також відбудеться загальний страйк працівників державного сектора, в тому числі, міської компанії з утилізації відходів.

Мінімальні транспортні послуги будуть гарантовано надаватися в години пік, але в інший час багато послуг можуть бути скасовані.

У рамках страйку працівники транспортної сфери домагаються поліпшення умов праці.