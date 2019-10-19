У Чилі оголосили надзвичайний стан через протести щодо подорожчання метро



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Протести почались через підвищення цін на проїзд у метро Фото Reuters

Мітингувальники пошкодили майже всі станції метрополітену

Унаслідок протестів, які почалися у столиці Чилі Сантьяго через підвищення вартості проїзду в метро, влада оголосила в місті надзвичайний стан.

Про це повідомляє DW.

Згідно з повідомленням, мітингувальники пошкодили майже всі станції метрополітену, тому його рух припинений.

Напередодні президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив надзвичайний стан у столиці Сантьяго.

«Я оголосив надзвичайний стан і з цією метою призначив генерал-майора Хав’єра Ітурр’ягу дель Кампа на посаду глави національної оборони відповідно до положень законодавства про надзвичайний стан», – заявив глава держави.

Як зазначається, заворушення в Сантьяго почались після підвищення ціни на проїзд у метро у пікові години з 800 до 830 песо (1,17 долара США). Протягом усієї п’ятниці у різних районах міста відбувалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Аби заспокоїти натовп, поліцейські використовували водомети та сльозогінний газ.

Також відомо, що в ніч на суботу мітингувальники підпалили будинки енергетичної компанії ENEL та відділення Банку Чилі в центрі міста, а також кидали «коктейлі Молотова» на станціях метро.

Служба метрополітену заявляє, що загалом були пошкоджені майже всі 164 станції, також знищені турнікети та ворота. Після такого було вирішено, що метро, яке перевозить близько трьох мільйонів пасажирів щодня, буде зачинено.

Очікується, що метро не працюватиме протягом всіх вихідних, рух може бути відновлений лише наступного тижня.

Як повідомлялося, міжнародна група вчених із 600 осіб дослідила громадський транспорт у 58 містах світу. З’ясувалося, що найбільш брудний громадський транспорт – у країнах Латинської Америки.

Нагадаємо, унаслідок масових протестів у Каталонії за допомогою до медиків звернулися 89 осіб, 60 з яких – у Барселоні.