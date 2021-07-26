На Алясці врятували чоловіка, якого тиждень переслідував ведмідь (фото)

Пілоти помітили чоловіка, коли він вийшов із хатини з білим прапором

Пролітаючи над рівниною, офіцери помітили сигнал про лихо

На Алясці екстрені служби врятували чоловіка, який протягом тижня відбивався від ведмедя грізлі. Хижак тримав свою жертву в полоні і навіть відірвав двері в хатині. Про це інформує ВВС.

Екіпаж вертольота берегової охорони США виконував місію з дослідження дикої природи, коли погодні умови змусили його відхилитися від курсу. Пролітаючи над рівниною, офіцери помітили сигнал про лихо.

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«У якийсь момент ведмідь потягнув його до річки, – сказав лейтенант Джаред Карбаджал, який врятував чоловіка. – У нього був пістолет, але майже закінчилися набої. Він сказав, що ведмідь повертався щоночі, і той не спав кілька днів».

На грудях у врятованого виявили великий синець, а його нога була пошкоджена і перев'язана. Пілоти помітили його, коли він вийшов із хатини з білим прапором.

Ім'я чоловіка не називають, але відомо, що йому вже за шістдесят років. Берегова охорона доправила його до лікарні для огляду. На щастя, отримані травми не становлять загрози для життя.

Нагадаємо, що в Росії у парку «Ергаки» біля озера Ведмеже ведмідь загриз 16-річного підлітка. За даними ГУ МНС по Красноярському краю, він був в складі туристичної групи з 13 осіб,

Додамо, що Олімпійський комітет Росії 14 липня офіційно представив зображення талісманів збірної РФ на Олімпійських іграх у Токіо. Символами Росії стали Ведмедик-неваляшка і Шапко-кіт.

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