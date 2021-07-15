«Дутий ведмідь» і «мертвий кіт». У мережі висміяли російські талісмани на Олімпіаду у Токіо (фото)

Створили Ведмедика-неваляшку і Шапко-кота ще у 2019 у дизайн-студії Артемія Лебедєва

Символами Росії стали Ведмедик-неваляшка і Шапко-кіт

Олімпійський комітет Росії 14 липня офіційно представив зображення талісманів збірної РФ на Олімпійських іграх у Токіо. Символами Росії стали Ведмедик-неваляшка і Шапко-кіт. Зображення чудернацьких істот з’явилося на сторінці Олімпійського комітету РФ у Twitter

Талисманы нашей Олимпийской команды, которым уже целых 2 года, на время Игр в Токио в аккаунтах ОКР будут выглядеть именно так и горячо поддерживать вместе с вами наших спортсменов#Tokyo2020 pic.twitter.com/j0WhnX8DxF — Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 14, 2021

Створили Ведмедика-неваляшку і Шапко-кота ще у 2019 у дизайн-студії Артемія Лебедєва. В ОКР ведмедя описують як компанійського веселуна, а кота – як його антипода (сумного скептика). Але люди у мережі називають їх геть інакше.

Офіційної назви невідомі істоти не мають. Зате уже привернули увагу користувачів соцмереж. Люди висміюють істот, безжально називають їх творців наркоманами, про ведмедя взагалі кажуть, що він схожий на клізму: «Кіт-кокос і ведмідь-гашиш», «Кіт-відкат і ведмідь-розпил», «Просто символи сучасної Росії – злодій-ушанка і диванний неваляшка», «Зупиніть наркоманію серед дизайнерів», «Що це за жах? Кіт схожий на череп без нижньої щелепи, а ведмідь на клізму», «А де лось-балалайка і вовк-лапоть?», «Чому кіт мертвий?», «Котяча хмарка і ведмежа-клізма? За що нам все це?».