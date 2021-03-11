У Румунії на гірськолижному курорті ведмідь атакував лижників (відео)

Інцидент закінчився добре: ведмідь втратив інтерес до людей і сховався в лісі

Чоловік врятував туристів від нападу дикого ведмедя, поїхавши від тварини на лижах по схилу. Відео та подробиці інциденту опублікувало видання Digi24.

Інцидент стався на гірськолижному курорті Предял, в Румунії. На кадрах видно, як ведмідь вийшов з лісу на схил лижної траси і став повільно наближатися до відпочивальників. Очевидець, який знімав те, що відбувається на камеру, намагався відлякати тварину криками, проте ведмідь продовжував рухатися в бік людей. Коли він підійшов до них на відстань в декілька метрів, чоловік вирішив відволікти хижака.

Турист почав спускатися на лижах вниз по горі, ведучи за собою ведмедя. Поки тварина бігло за ним, чоловік криками попереджав відпочивальників швидше покинути небезпечне місце. У підсумку звір втратив до нього інтерес і сховався в лісі.