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    У Росії ведмідь загриз підлітка під час туристичної мандрівки

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    У Росії ведмідь загриз підлітка під час туристичної мандрівки
    Фото:protrail.com.ua

    Подія сталася в Красноярському краю біля озера Ведмеже

    У Росії у парку «Ергаки» біля озера Ведмеже ведмідь загриз 16-річного підлітка. За даними ГУ МНС по Красноярському краю, він був в складі туристичної групи з 13 осіб, пише ngs24.ru. Крім одного загиблого, ще одна людина постраждала.

    Травмованого туриста і решту групи рятувальники вивели з маршруту.

    Біля «Ергаки» ведмідь напав на групу туристів
    Біля «Ергаки» ведмідь напав на групу туристів

    Подія сталася ще вчора вдень, але повідомлення на 112 прийшло вночі. Одна людина відірвався від групи, двоє пішли його шукати і виявили ведмедя, який до цього часу вже задер 16-річного хлопчика і сидів біля трупа. Ведмідь спробував напасти і на них – один прикинувся мертвим, і це врятувало його від травм, другий пішов на ведмедя з ножем і зміг поранити його, але ведмідь поранив його у відповідь.

    Нагадаємо, у Стрийському районі Львівської області під час екскурсії на водоспад загинув школяр – зірвався у водоспад.

    Теги: Росія діти туризм напад тварини рятувальники
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    У Росії ведмідь загриз підлітка під час туристичної мандрівки