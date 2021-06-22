У Росії ведмідь загриз підлітка під час туристичної мандрівки

Подія сталася в Красноярському краю біля озера Ведмеже

У Росії у парку «Ергаки» біля озера Ведмеже ведмідь загриз 16-річного підлітка. За даними ГУ МНС по Красноярському краю, він був в складі туристичної групи з 13 осіб, пише ngs24.ru. Крім одного загиблого, ще одна людина постраждала.

Травмованого туриста і решту групи рятувальники вивели з маршруту.

Біля «Ергаки» ведмідь напав на групу туристів

Подія сталася ще вчора вдень, але повідомлення на 112 прийшло вночі. Одна людина відірвався від групи, двоє пішли його шукати і виявили ведмедя, який до цього часу вже задер 16-річного хлопчика і сидів біля трупа. Ведмідь спробував напасти і на них – один прикинувся мертвим, і це врятувало його від травм, другий пішов на ведмедя з ножем і зміг поранити його, але ведмідь поранив його у відповідь.

Нагадаємо, у Стрийському районі Львівської області під час екскурсії на водоспад загинув школяр – зірвався у водоспад.