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    На American Music Awards нагородили головного музичного виконавця десятиліття (фото, відео)

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    Тейлор Свіфт - На American Music Awards нагородили головного музичного виконавця десятиліття (фото, відео)
    Тейлор Свіфт
    Фото: Associated Press

    Тейлор Свіфт побила рекорд Майкла Джексона, який мав 24 нагороди AMA

    Американська автор-виконавець Тейлор Свіфт стала «виконавицею десятиріччя» після того, як отримала найбільшу кількість нагород American Music Awards.

    Зірка вийшла на сцену у білій сорочці, що нагадувала тюремну, з назвами шести альбомів, якими володіє її старий лейбл, і заспівала The Man - пісню про боротьбу жінок за серйозне сприйняття у музичній індустрії.

    Потім Свіфт скинула це вбрання, під яким виявився більш характерний для співачки наряд із золотими блискітками.

    Свіфт отримала нагороду «Артист десятиліття» з рук легендарної співачки й авторки пісень Керол Кінг, повідомляє ВВС.

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    На American Music Awards нагородили головного музичного виконавця десятиліття (фото, відео)
    На American Music Awards нагородили головного музичного виконавця десятиліття (фото, відео)
    На American Music Awards нагородили головного музичного виконавця десятиліття (фото, відео)
    На American Music Awards нагородили головного музичного виконавця десятиліття (фото, відео)
    Фото: Associated Press

    Ця почесна нагорода не стала єдиною для Тейлор Свіфт на цьогорічній церемонії - вона перемогла ще у п'яти номінаціях, зокрема й «Артист року».

    Її загальна кількість нагород American Music Awards зросла до 29 - так Тейлор Свіфт побила рекорд Майкла Джексона, який мав 24 нагороди AMA.

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