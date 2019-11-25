На American Music Awards нагородили головного музичного виконавця десятиліття (фото, відео)



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Тейлор Свіфт Фото: Associated Press

Тейлор Свіфт побила рекорд Майкла Джексона, який мав 24 нагороди AMA

Американська автор-виконавець Тейлор Свіфт стала «виконавицею десятиріччя» після того, як отримала найбільшу кількість нагород American Music Awards.

Зірка вийшла на сцену у білій сорочці, що нагадувала тюремну, з назвами шести альбомів, якими володіє її старий лейбл, і заспівала The Man - пісню про боротьбу жінок за серйозне сприйняття у музичній індустрії.

Потім Свіфт скинула це вбрання, під яким виявився більш характерний для співачки наряд із золотими блискітками.

Свіфт отримала нагороду «Артист десятиліття» з рук легендарної співачки й авторки пісень Керол Кінг, повідомляє ВВС.

Ця почесна нагорода не стала єдиною для Тейлор Свіфт на цьогорічній церемонії - вона перемогла ще у п'яти номінаціях, зокрема й «Артист року».

Її загальна кількість нагород American Music Awards зросла до 29 - так Тейлор Свіфт побила рекорд Майкла Джексона, який мав 24 нагороди AMA.