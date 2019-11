На «Дитячому Євробаченні» перемогла представниця Польщі

Українка Софія Іванько із треком «The Spirit of Music» завершила конкурс на 15 місц

Представниця Польщі Вікі Ґабор з піснею «Superhero» перемогла на «Дитячому Євробаченні».

Про це йдеться на офіційному Twitter-акаунті конкурсу.

Фінал конкурсу відбувся 24 листопада у польському місті Глівіце.

Вікі Ґабор отримала 278 балів від журі та глядачів.

На другій сходинці - 12-річний Ержан Максим з Казахстану, який набрав 227 балів. Третьою стала представниця Іспанії Мелані Гарсія - у неї 212 балів.

The winner of #JESC2019 is POLAND!



Congratulations Viki Gabor! You're a SUPERHERO!