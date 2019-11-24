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    На «Дитячому Євробаченні» перемогла представниця Польщі

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    Вікторія Габор стала переможницею конкурсу другий рік поспіль - На «Дитячому Євробаченні» перемогла представниця Польщі
    Вікторія Габор стала переможницею конкурсу другий рік поспіль

    Українка Софія Іванько із треком «The Spirit of Music» завершила конкурс на 15 місц

    Представниця Польщі Вікі Ґабор з піснею «Superhero» перемогла на «Дитячому Євробаченні».

    Про це йдеться на офіційному Twitter-акаунті конкурсу.

    Фінал конкурсу відбувся 24 листопада у польському місті Глівіце.

    Вікі Ґабор отримала 278 балів від журі та глядачів.

    На другій сходинці - 12-річний Ержан Максим з Казахстану, який набрав 227 балів. Третьою стала представниця Іспанії Мелані Гарсія - у неї 212 балів. 

    Євробачення музика конкурс
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