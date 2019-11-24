На «Дитячому Євробаченні» перемогла представниця Польщі
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Представниця Польщі Вікі Ґабор з піснею «Superhero» перемогла на «Дитячому Євробаченні».
Про це йдеться на офіційному Twitter-акаунті конкурсу.
Фінал конкурсу відбувся 24 листопада у польському місті Глівіце.
Вікі Ґабор отримала 278 балів від журі та глядачів.
На другій сходинці - 12-річний Ержан Максим з Казахстану, який набрав 227 балів. Третьою стала представниця Іспанії Мелані Гарсія - у неї 212 балів.
The winner of #JESC2019 is POLAND!
Congratulations Viki Gabor! You're a SUPERHERO!