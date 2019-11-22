Мегашоу Олега Винника. Репортаж з концерту Роксолана

Султан і 10 тисяч Роксолан. Мегашоу Олега Винника в Палаці спорту у яскравих відео та фото



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Пісні, танці, сльози, жіночі бої та розбите серце

Вчорашній концерт в київському Палаці спорту став яскравим фіналом масштабного туру «Роксолана», який увесь цей рік проводив український поп-король. Спеціально для столиці артист і його команда готували грандіозне високотехнологічне шоу. Деталі головного концерту туру трималися у секреті до останніх хвилин.

Вже опівдні підступи до Палацу спорту заполонили продавці символіки із зображенням Винника та його фірмовим лого ОV (магніти, календарі, футболки). Цього вечора вони розраховували на значний виторг. І недарма.

«Главком» став свідком того, як «вовчиці» з усієї країни почали збиратися у зграї вже за чотири години до початку самого шоу. Жінки різного віку з оберемками квітів із задоволенням співали на холоді найвідоміші хіти артиста.

Як не дивно, але в цей же час їх кумир займався тим же. У Палаці спорту буквально до моменту початку концерту проходила генеральна репетиція вечірнього шоу.

До журналістів Олег вийшов тільки в 19-15. Зізнався, що робив прогін всієї програми і, по суті, відпрацював один і той же концерт цього дня двічі. Перед камерами артист з'явився в повному обмундируванні і гримі. Тим часом трибуни Палацу вже були забиті повністю, і фанати не втомлювалися скандували ім'я артиста.

Олег повідомив, що режисером-постановником його столичного концерту стала модна українська режисерка і кліпмейкерка Катя Царик. Заінтригував і тим, що «родзинкою» шоу стане сцена-конструктор, що протягом виступу буде змінюватися вісім разів.

Багаторівневі світлові декорації, дійсно дозволяли творити дива для глядачів Палацу спорту. Їх цього вечора засипали і пелюстками троянд, і конфетті, а в «небесах» над співаючим «ангелом» Винником літали птахи. Більше того, в один з моментів артист і сам спустився до фанатів просто «з небес». Технічні можливості шоу, дійсно, були на світовому рівні.

Розпочався концерт з романтичної балади «Ангел». Яскрава сцена і світло з феєрверками заворожували публіку

Далі танцювальні хіти змінювалися роковими композиціями та піснями з патріотичними нотками («Вишиванка» та заголовна пісня туру «Роксолана»). Не залишив в цей день Винник публіку і без прем'єр. Пісня «Безумная любовь» стала, мабуть, кульмінацією вечора. Цей трек стане назвою наступного туру співака, що пройде у 2020 році і стартує вже в лютому.

Вчора ж «безумне кохання» Олег втілив на сцені з дівчиною у червоній сукні: танцівниця вийшла до публіки зі скляним серцем, яке і розбила в фіналі композиції.

Гостем столичного концерту Винника став Потап. Артисти дуетом виконали саундтрек найкасовішого фільму минулого року «Скажене весілля». Нагадаємо, в цій комедії Винник зіграв самого себе.

Олег подякував Потапу за спільну пісню, а Потап у відповідь змусив трибуни скандувати «Винник, Винник»

Вечір не минув і без ексцесів. Телекамери зафіксували бійку фанаток за місце біля сцени. Під час виконання хіта «Невеста» на початку концерту жінки вчепилися одна одній у волосся. Чоловікам довелося втрутитися.

Всього за вечір Олег виконав 23 композиції, три з яких двічі. Ще три пісні виконала Таюне, бек-вокалістка і супутниця життя Винника.

Винник руйнує всі стереотипи про себе: фан-зона на вчорашньому його концерті була забита і студентками, і пенсіонерrfvb. Fkt не тільки. Чоловіків різного віку в Палаці спорту теж вистачало

Публіка не збиралася відпускати кумира у фіналі концерту. Трибуни скандували: «Олег!», «На біс». Справжні фанати артиста добре знали: кумир не залишить їх без подарунка. І за всі старання Винник повторно виконав свої суперхіти «Щастя», «Вовчиця» та «Ніно».

І насмакінець – важлива інформація для фанатів Винника по всій Україні і за її межами. Телеверсію супершоу артиста в передноворічні дні покаже канал «Україна», з яким у артиста №1 особливі відносини вже не перший рік. Стежте за анонсами.

Нагадаємо, торішнє шоу Олега Винника в столичному Палаці спорту з програмою «Ти в курсі» стало рекордсменом за показниками перегляду телеверсії і результатами пошуку на YouTube. Під час першого виходу концерту в ефірі його подивився кожен п'ятий українець.