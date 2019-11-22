«Вовчиці» влаштували бійку на концерті Винника: відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час концерту співака Олега Винника в Палаці спорту в Києві сталася бійка між фанатами Фото: Главком

Жінки посперечалися за місце поближче до сцени

Фанатки українського співака Олега Винника влаштували справжню бійку під час його сольного концерту у київському Палаці спорту 21 листопада.

За даними видання ТСН, причиною сутички шанувальниць стало бажання зайняти місце, що ближче до сцени, де енергійно виконував пісні кумир.

Спочатку шанувальниці таланту співака лаялися і штовхалися. Потім перейшли до кулачного бою.

За одну з них заступився чоловік і почав відштовхувати інших.

Відвідувачі концерту викликали охорону, яка у кілька спроб видалила чоловіка із залу.

Але після цього бійка між фанатками відновилася.

Зокрема, одна з жінок почала пробиратися до сцени, а інша, учепившись їй у волосся, намагалася відтягнути її назад.

Олег Винник у цей час співати не припиняв і спокійно ходив сценою.