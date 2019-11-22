«Вовчиці» влаштували бійку на концерті Винника: відео
Під час концерту співака Олега Винника в Палаці спорту в Києві сталася бійка між фанатами
Фото: Главком
Жінки посперечалися за місце поближче до сцениФанатки українського співака Олега Винника влаштували справжню бійку під час його сольного концерту у київському Палаці спорту 21 листопада.
За даними видання ТСН, причиною сутички шанувальниць стало бажання зайняти місце, що ближче до сцени, де енергійно виконував пісні кумир.
Спочатку шанувальниці таланту співака лаялися і штовхалися. Потім перейшли до кулачного бою.
За одну з них заступився чоловік і почав відштовхувати інших.
Відвідувачі концерту викликали охорону, яка у кілька спроб видалила чоловіка із залу.
Але після цього бійка між фанатками відновилася.
Зокрема, одна з жінок почала пробиратися до сцени, а інша, учепившись їй у волосся, намагалася відтягнути її назад.
Олег Винник у цей час співати не припиняв і спокійно ходив сценою.