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    «Вовчиці» влаштували бійку на концерті Винника: відео

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    Під час концерту співака Олега Винника в Палаці спорту в Києві сталася бійка між фанатами - «Вовчиці» влаштували бійку на концерті Винника: відео
    Під час концерту співака Олега Винника в Палаці спорту в Києві сталася бійка між фанатами
    Фото: Главком

    Жінки посперечалися за місце поближче до сцени

    Фанатки українського співака Олега Винника влаштували справжню бійку під час його сольного концерту у київському Палаці спорту 21 листопада.

    За даними видання ТСН, причиною сутички шанувальниць стало бажання зайняти місце, що ближче до сцени, де енергійно виконував пісні кумир.

    Спочатку шанувальниці таланту співака лаялися і штовхалися. Потім перейшли до кулачного бою.

    За одну з них заступився чоловік і почав відштовхувати інших.

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    Відвідувачі концерту викликали охорону, яка у кілька спроб видалила чоловіка із залу.

    Але після цього бійка між фанатками відновилася.

    Зокрема, одна з жінок почала пробиратися до сцени, а інша, учепившись їй у волосся, намагалася відтягнути її назад.

    Олег Винник у цей час співати не припиняв і спокійно ходив сценою.

    музика бійка Олег Винник чоловік концерт
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