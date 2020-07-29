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    На аукціоні Sotheby’s автопортрет Рембрандта продали за 14,5 млн фунтів

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    <span>Автопортрет Рембрандта виставляли на акціон у Лондоні</span> - На аукціоні Sotheby’s автопортрет Рембрандта продали за 14,5 млн фунтів
    Автопортрет Рембрандта виставляли на акціон у Лондоні
    Фото: Reuters

    Попередній рекорд на аукціоні за автопортрет кисті Рембрандта був встановлений у 2003 році

    Автопортрет Рембрандта продали на аукціоні Sotheby’s у Лондоні за 14,5 мільйона фунтів стерлінгів (18 мільйонів 700 тисяч доларів).

    Це рекордна вартість за полотно голландського художника.

    Попередня оціночна вартість лота становила від 12 до 16 мільйонів фунтів (15-20 мільйонів доларів). За нього боролися шість колекціонерів.

    Рембрандт написав картину у 1632 році. Тоді художнику було 26 років. Це один з трьох автопортретів, що знаходяться в приватній колекції.

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    Попередній рекорд на аукціоні за автопортрет кисті Рембрандта був встановлений у 2003 році. Тоді картина пішла з молотка майже за 7 мільйонів фунтів.

    Джерело: Радіо Свобода

    Велика Британія рекорд аукціон
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