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    Економіка та фінанси

    Ціна золота оновила історичний рекорд

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    Золото подорожчало до максимуму з 2011 року - Ціна золота оновила історичний рекорд
    Золото подорожчало до максимуму з 2011 року

    Ціна золота піднялася вище $1 910 за тройську унцію

    Світові ціни на золото відновили історичний рекорд 2011 року, досягнувши ціни в $1911 за тройську унцію.

    Про це свідчать дані торгів біржі Comex.

    Ціна золота в ході торгів на біржі виросла на 0,8% до рівня закриття попередньої сесії.

    В останній раз вартість золота знаходилася вище рівня $1910 у вересні 2011 року.

    Причиною різкого підвищення попиту на золото стало затвердження Європейським Союзом пакету фінансової допомоги в розмірі 1,8 трлн євро для подолання негативних економічних наслідків пандемії.

    Також на зростання ціни впливає і послаблення американського долара, пояснює видання. Конгрес США вже схвалив виділення $3 трлн на підтримку економіки і готує ще один великий пакет допомоги. На ослаблення долара впливає і зниження Федеральним Резервом облікової ставки до 0,25%.

    У березні ціни на золото піднялися до $1700 за унцію вперше за вісім років. Це сталося на тлі різкого падіння цін на нафту і переживань ринків через коронавірус. Ціні на золото прогнозували зростання до рекордних $2000 за унцію в зв'язку з заходами для обмеження негативних наслідків пандемії.

    Разом з тим, на початку червня золото дешевшало на тлі надій на відновлення світової економіки.

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