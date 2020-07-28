У Великій Британії вперше підтвердили коронавірус у домашнього кота



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Ймовірно, кішка заразилася Covid-19 від своїх власників, у яких раніше теж був позитивний результат на вірус

Це не перший випадок захворювання коронавірусом серед кішок, однак перший саме в Англії

У Великій Британії ветеринари вперше виявили коронавірус у домашнього кота. Це не перший випадок захворювання коронавірусом серед кішок, однак перший саме в цій країні. Про це заявила головна ветеринарна лікарка Великої Британії Крістін Мідлміс, повідомляє пресслужба уряду країни.

Інфекція була підтверджена після тестів в лабораторії Агентства охорони здоров'я тварин і рослин у Вейбриджі 22 липня. Ймовірно, кішка заразилася Covid-19 від своїх власників, у яких раніше теж був позитивний результат на вірус. І власники, і кішка вже одужали.

Міддлміс наголосила, що зараження тварини не викликає занепокоєння, адже на сьогодні немає ніяких доказів того, що домашні тварини можуть передати вірус людям.

«Це дуже рідкісна подія, на сьогодні виявлені інфіковані тварини демонструють лише незначні клінічні ознаки й видужують протягом декількох днів», — додала вона.

Як відомо, в інших країнах Європи, Північної Америки та Азії раніше було зареєстровано дуже невелику кількість випадків коронавірусу в домашніх тварин.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, фактів зараження людей Covid-19 від собак і кішок поки не виявлено, немає і доказів можливості такого зараження. Однак підтверджена можливість передачі коронавірусу повітряно-крапельним шляхом від однієї кішки до іншої.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 28 липня кількість хворих на коронавірус становить 16 650 48 осіб. При цьому від початку пандемії 10 234 971 особа одужала, 656 621 пацієнт помер. Загалом коронавірусну інфекцію зафіксували у 213 країнах і територіях. Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (4 433 410). Кількість померлих – 150 444, одужали – 2 136 603 особи. На другому місці Бразилія – 2 446 397 (87 737 осіб померли й 1 667 667 одужали). На третьому місті Індія із 1 484 136 хворими (33 461 смерть від COVID-19 та 954 004 особи, що одужали).

До відома, у США приступили до третьої фази випробувань вакцини проти коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 66575

Одужали 36744

Хворіють 28202

Померли 1629

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В Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.