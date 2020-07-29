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    Джонсон заявив, що в Європі вже почалася друга хвиля Covid-19

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    Джонсон заявив, що уряд повинен реагувати швидко відносно інших країн у разі необхідності

    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що друга хвиля коронавірусу вже почалася в деяких країнах Європи. Він зробив таку заяву, відстоюючи 14-денний карантин для тих, хто приїжджає з Іспанії.

    Про це пише BBC.

    Джонсон заявив, що уряд повинен реагувати швидко відносно інших країн у разі необхідності.

    Заява з'явилася після того, як прем'єр-міністр Іспанії назвав рішення Великобританії про зміну правил для Іспанії «несправедливим».

    «Давайте внесемо ясність щодо того, що відбувається в Європі - у деяких наших європейських друзів. Боюся, що ми починаємо бачити в деяких місцях ознаки другої хвилі пандемії», - сказав Джонсон.

    Раніше Джонсона критикували через його стратегію в боротьбі з пандемією, починаючи з високої офіційної смертності понад 45 000 осіб і повільного розгортання тестування до більш пізнього карантину, ніж у багатьох інших країнах.

    Нагадаємо, британська компанія Synairgen опублікувала попередні результати клінічного випробування нового препарату для лікування Covid-19, застосування якого різко зменшило кількість пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії.

    Як повідомлялося, Велика Британія замовила 90 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу.

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    Велика Британія карантин уряд Борис Джонсон
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