Джонсон заявив, що в Європі вже почалася друга хвиля Covid-19



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Джонсон заявив, що уряд повинен реагувати швидко відносно інших країн у разі необхідності

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що друга хвиля коронавірусу вже почалася в деяких країнах Європи. Він зробив таку заяву, відстоюючи 14-денний карантин для тих, хто приїжджає з Іспанії.

Про це пише BBC.

Джонсон заявив, що уряд повинен реагувати швидко відносно інших країн у разі необхідності.

Заява з'явилася після того, як прем'єр-міністр Іспанії назвав рішення Великобританії про зміну правил для Іспанії «несправедливим».

«Давайте внесемо ясність щодо того, що відбувається в Європі - у деяких наших європейських друзів. Боюся, що ми починаємо бачити в деяких місцях ознаки другої хвилі пандемії», - сказав Джонсон.

Раніше Джонсона критикували через його стратегію в боротьбі з пандемією, починаючи з високої офіційної смертності понад 45 000 осіб і повільного розгортання тестування до більш пізнього карантину, ніж у багатьох інших країнах.

Нагадаємо, британська компанія Synairgen опублікувала попередні результати клінічного випробування нового препарату для лікування Covid-19, застосування якого різко зменшило кількість пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії.

Як повідомлялося, Велика Британія замовила 90 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу.

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