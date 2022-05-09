На автомобільній дорозі Київ – Іванків – Овруч запрацювала тимчасова переправа

В автодорі також нагадали, що вже діє тимчасовий проїзд на півночі області, на автошляху М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський

Україна виставить рахунок Росії за кожен зруйнований квадратний метр

На Житомирщині, на автомобільній дорозі Р-02 Київ – Іванків – Овруч завершені роботи з влаштування тимчасової переправи. Рух автотранспорту дозволено у реверсному режим, повідомляє Служба автомобільних доріг.

«Тимчасовий проїзд відіграє важливе значення для місцевого населення. Це найкоротший шлях для завезення продуктів, ліків, важливих вантажів для життєдіяльності громади», – зазначили у Службі.

В автодорі також нагадали, що вже діє тимчасовий проїзд на півночі області, на автошляху М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський. Тут можна їхати водночас в обидві сторони, без обмежень для вантажного транспорту.

Як повідомлялося раніше, після розмінування доріг «Укравтодор» негайно розпочав детальну оцінку руйнувань дорожньої та мостової інфраструктури. Для того, щоб підрахунок був точним та простим, розробляється Методологія оцінки збитків.

Андрій Івко, перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України, вважає, що головне завдання – налагодити переведення зібраних даних про зруйновані мости і дороги у грошовий еквівалент. «Україна вимагатиме компенсації від Росії, ми виставимо їм рахунок за кожний зруйнований квадратний метр», – заявив він.

Нагадаємо, дорожники у Київській області відкрили рух вже 16 тимчасовими переправами. Будівництво переправи на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський ще триває, розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.