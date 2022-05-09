Замість параду – карнавал. Як окупанти «святкують» 9 травня у Маріуполі (відео)

Людей заманюють обіцянками про польову кухню

Російські окупанти замість параду до Дня перемоги розгорнули у Маріуполі 300-метрову георгіївську стрічку та запалили «вічний вогонь». Про це повідомив радник мера Маіуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Параду нема, зате є карнавал. 300 метрів смугастої ганчірки розтягнули на проспекті Нахімова по дорозі на площу Воїнів Визволітелів. Справжнє свято, чого там. Особливо на фоні канонади з Азовсталі. З місця повідомляють, що для пронесення простирадла привезли людей/волонтерів з Новоазовська та Донецька. Переважно росіяни. Вибірково залучили людей похилого віку з Маріуполя. Ажіотажу і радощів на вулиці по ходу колони особливо не помічено. Людей заманюють на площу через обіцянки польової кухні та додаткових наборів їжі», – написав Андрющенко.

Окрім того, у Маріуполі запалили «вічний вогонь», привезений з Москви.

«Вічний вогонь з самої Москви - на місці. Окупанти на місці. Колаборанти на місці. Єдине кого немає – маріупольців. Щось якось зі святом пішло не так. Тому, що Маріуполь – це Україна, а не московія!» – додав Андрющенко.

За словами радника мера, глобальні заходи у Маріуполі скасували, тому що, ймовірно, не ризикнули проводити шабаш на кістках.

«Решту глобальних заходів було скасовано. Розповіді з «Азовсталі» не сприяють святкуванню, з іншого боку – великий інформаційний шум. Тому, ймовірно, не ризикнули проводити шабаш на кістках. Провели лайт-версію, скажімо так», – сказав він.

Зараз у місті залишається 150 тисяч людей, зазначив Андрющенко.

«Нині у Маріуполі багато людей на вулицях, це можна бачити на кадрах. І це зрозуміло: люди не живуть у будинках, а на вулиці тепло, і люди вважають за краще залишатися на вулиці. Тому створюється ілюзія чисельності. Вчора були розклеєні оголошення по будинках, що їм треба прийти в центр – це додаткова їжа, гуманітарна допомога. Тому люди «стікаються» – що їм ще залишається, з огляду на складнощі отримання їжі, води», – розповів радник мера.

Зазначимо, що окупанти почали штурм «Азовсталі» після виїзду колони ООН.

Крім того, для пересування містом маріупольці мають отримати в окупантів три документи.

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