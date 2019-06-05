На «Азовсталі» виводять з експлуатації доменну піч №5



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Після завершення процесу охолодження домну демонтують

На металургійному комбінаті «Азовсталь» Групи «Метінвест» сьогодні приступили до повної зупинки доменної печі №5 (ДП №5). Агрегат виводять з експлуатації назавжди, передає пресслужба «Метінвесту».

«Планова зупинка ДП №5 проводиться екологічно чистим способом. Даний технологічний процес включає в себе видувку печі з опусканням шару шихти і виходом повітря і пари через трубопроводи», - повідомили в пресслужбі.

В «Метінвесті» зазначили, що разом з виведенням з експлуатації ДП №5 знизяться викиди, що істотно зменшить навантаження на екологію Маріуполя.

«Персоналу, закріпленого за даними агрегатом, буде запропоновано перейти як на вакансії в доменному цеху, так і на наявні вакансії в інших підрозділах комбінату із можливістю перенавчання і збереження середнього заробітку на період навчання», - йдеться в релізі.

Нагадаємо, що «Метінвест» модернізує доменне виробництво в Маріуполі. Повідомлялося, що доменне виробництво оновлюють в рамках Технологічної стратегії – 2030.