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    На «Азовсталі» виводять з експлуатації доменну піч №5

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    На «Азовсталі» виводять з експлуатації доменну піч №5

    Після завершення процесу охолодження домну демонтують

    На металургійному комбінаті «Азовсталь» Групи «Метінвест» сьогодні приступили до повної зупинки доменної печі №5 (ДП №5). Агрегат виводять з експлуатації назавжди, передає пресслужба «Метінвесту».

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    «Планова зупинка ДП №5 проводиться екологічно чистим способом. Даний технологічний процес включає в себе видувку печі з опусканням шару шихти і виходом повітря і пари через трубопроводи», - повідомили в пресслужбі.

    В «Метінвесті» зазначили, що разом з виведенням з експлуатації ДП №5 знизяться викиди, що істотно зменшить навантаження на екологію Маріуполя.

    «Персоналу, закріпленого за даними агрегатом, буде запропоновано перейти як на вакансії в доменному цеху, так і на наявні вакансії в інших підрозділах комбінату із можливістю перенавчання і збереження середнього заробітку на період навчання», - йдеться в релізі.

    Нагадаємо, що «Метінвест» модернізує доменне виробництво в Маріуполі. Повідомлялося, що доменне виробництво оновлюють в рамках Технологічної стратегії – 2030.

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