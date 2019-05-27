На Банковій мітингувала «Фіолетова оса» - проти сексизму у заявах Разумкова



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Фото: Укрінформ

17 травня в ефірі програми «Право на владу» Разумков сказав, що не варто «ґвалтувати» Раду задля ухвалення певних законопроектів, додавши при цьому, що парламент «дівчина так собі»

Активістки громадської організації Purple wasp («Фіолетова оса») влаштували біля будівлі Адміністрації Президента акцію із вимогою засудити сексизм у висловлюваннях Дмитра Разумкова, який був спікером виборчого штабу та політконсультантом Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Укрінформ».

В акції взяли участь четверо активісток ГО Purple Wasp. Захід тривав кілька хвилин. Зокрема, жінки тримали плакати з написами, що засуджують насильство. Активістки розклеїли на дверях АП листівки з вимогами до Володимира Зеленського публічно відреагувати на сексистські висловлювання Разумкова та не призначати його на керівні політичні й адміністративні посади.

Працівники поліції попросили активісток зняти листівки, але пообіцяли передати їх до АП. Після цього акція завершилася.

Як повідомлялося, 17 травня в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» Разумков сказав, що не варто «ґвалтувати» Верховну Раду задля ухвалення певних законопроектів, додавши при цьому, що парламент «дівчина так собі».

Таким жартом політтехнолог відповів на запитання народного депутата з групи “Відродження” Віктора Бондаря: «Чи готовий Зеленський піти на зґвалтування Ради і показати справжнє обличчя кожної партії і фракції?»

Водночас на цю заяву Разумкова відреагувала, зокрема, феміністська правозахисниця і журналістка Ольга Веснянка. На своїй сторінці у Facebook вона наголосила, що він «має публічно вибачитися за цей вислів».