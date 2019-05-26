Геращенко розкритикувала затримання двох неповнолітніх активістів у Рівному



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Геращенко: Неповнолітніх затримали за одиночний пікет з плакатом про «імпічмент»

Ірина Геращенко зазначила, що попередні п'ять років пікети проходили «чи не щодня» і нікого не затримували.

Перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко розкритикувала затримання двох неповнолітніх в Рівному. Про це Геращенко написала у себе на сторінці у Facebook.

Як написала Геращенко, неповнолітніх затримали за одиночний пікет з плакатом про «імпічмент».

«В моїй суботній стрічці фб висвітилося дві новини. В Москві затримали і затягли в міліціі Вікторію Івлеву за одиночний пікет з вимогою звільнити військовополонених українських моряків. В Рівному затримали і затягли в міліцію двох неповнолітніх за одиночний пікет з плакатом про «імпічмент»... Висловлюю обурення затриманням 2 неповнолітніх в Рівному. Готую запит в Нацполіцію. Негоже МВС грати в політику», - написала вона.

Геращенко зазначила, що попередні п'ять років пікети проходили «чи не щодня» і нікого не затримували.

«Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидували іграшковими свинями, й це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, це буда демократія. Всіх ціх мітингарів проти «бариг»не чіпали. За одиночний пікет і плакат затримували тільки рух «Відсіч», з плакатом проти тодішнього кандидата в президенти, який тепер новообраний», - додала вона.

Як повідомлялось, у Рівному на двох учасників імпровізованого мітингу за імпічмент президента Володимира Зеленського склали адмінпротоколи. За повідомленням ЗМІ, встановлено, що 20- та 16-річна мешканці Рівного проводили у центрі міста мітинг несанкціоновано, тобто не подали заздалегідь відповідної заявки.

«Тому працівники поліції склали на хлопця та дівчину у присутності матері адмінпротоколи за ст. 185-1 КУпАП (порушення порядку і організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій). Окрім того, оскільки правопорушниця неповнолітня, на її матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей за ст.184 КУпАП», - йдеться у повідомленні.

У свою чергу у поліції заявили, що затримання не було, а відвідування міськвідділу відбулося для складання адмінматеріалів.