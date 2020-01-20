На Банковій пояснили, чому вимкнули коментарі в Instagram і YouTube



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В Офісі президента поскаржилися на ботів і рекламу

Офіс президента Володимира Зеленського вимкнув можливість коментування у своїх акаунтах в Instagram і YouTube через численні атаки ботів і рекламу. Про це повідомила пресслужба глави держави.

«У зв’язку з численними атаками ботів і розміщенням великої кількості рекламних повідомлень і комерційної інформації в коментарях під постами Офісу президента в деяких соціальних мережах було вирішено закрити коментарі в Іnstagram і YouTube», - сказали в пресслужбі.

Водночас зазначається, що залишилась можливість для обговорення, коментарів і зворотного зв’язку на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook, так само як і на особистих сторінках Зеленського.

Нагадаємо, на офіційній сторінці Офісу президента у соцмережі Іnstagram закрили можливість коментувати дописи. Зникли також і коментарі до попередніх дописів.

Додамо, що можливість коментування офіційної сторінки Офісу президента доступна у соцмережах Facebook та Twitter. Прокоментувати дописи також можна на офіційній Іnstagram -сторінці Володимира Зеленського.