Зеленський: з міністрами, які не згодні з зарплатою, доведеться прощатися



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Володимир Зеленський заявив, що з тими міністрами, які не погодяться працювати за пропоновану зарплату, доведеться прощатися

Зеленський зобов'язав Кабміну розробити нову концепцію заробітних плат керівників міністерств з урахуванням ситуації в країні

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком питання нарахування зарплат міністрам і їх звільнення, якщо немає «реальних результатів».

Про це йшлося у відеоролику розмови, який поширив Офіс президента.

«Я хочу мати з вами спільну думку і з міністрами, що ось такі заробітні плати можуть бути сьогодні в Україні. У такій ситуації, в якій знаходиться наша економіка. Ось коли ви й ваш уряд піднімете цю економіку, можемо підіймати ці заробітні плати», — сказав він.

Водночас президент наголосив на тому, що у міністрів «повинна бути нормальна заробітна плата».

Зеленський додав, що буде змінювати тих міністрів, яких не задовольнятиме їхня заробітна плата.

«Нам з вами, на жаль, буде складно прощатися з кимось з них (міністрів — ред.) через те, що вони не можуть працювати на ту чи іншу зарплату, яку ви (Гончарук — ред.) запропонуєте їм… але доведеться прощатися», — сказав він.

Нагадаємо, у фінансовому плані АТ «Укрпошта» вказано, що зарплата керівника цього року становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць.

До відома, минулого року на сайті президента з'явилась петиція з вимогою зменшити зарплату Коболєва в 70 разів. Також колишній прем’єр Володимир Гройсман пропонував голові правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрію Коболєву повернути 286,5 мільйона гривень, які той отримав за підсумками 2018 року у вигляді винагороди та премій.

Як повідомлялося, прем’єрміністр Олексій Гончарук пояснив високі зарплати міністрів за грудень минулого року: «Щоб не крали».

Нагадаємо, заробітна плата міністра закордонних справ Вадима Пристайка за грудень склала 234 тис. гривень, в той час як за листопад він заробив 68,2 тис. гривень. Зарплата його заступників складає від 45,5 тис. до 96 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 128 тис. гривень.

Також заступник голови концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм, який за листопад отримав зарплату в розмірі понад 300 тисяч гривень, поскаржився, що у грудні у нього «не така» зарплата.