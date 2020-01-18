Разумков про відставку Гончарука: це політичний жест



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Дмитро Разумков назвав політичним жестом заяву про відставку на ім’я президента від Олексія Гончарука

На думку Разумкова, якби президент підтримав відставку Гончарука, то той би звернувся до Ради

Голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що заява про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука - це політичний жест.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Україна».

За його словами, якби президент України Володимир Зеленський підтримав відставку Гончарука, то той би звернувся до Ради.

«Якщо ми говоримо про юридичну сторону, прем'єр-міністр мав писати заяву на Верховну раду. Однак я думаю, що це був більше політичний жест прем'єра і він звернувся до президента з такою пропозицією. Я думаю, якби президент підтримав, то прем'єр звернувся би до Ради вже з формальною заявою, що він буде складати з себе повноваження. Оскільки він дотримується ідеології, що він є членом команди президента, то саме до президента він звернувся», - заявив Разумков.

При цьому Разумков заявив, що не може підтвердити інформацію про те, що є заява на ім'я голови Верховної ради.

«Підтвердити чи спростувати інформацію про заяву на ім'я голови Верховної ради, то я не можу нічого сказати. До Верховної ради таких заяв не надходило», - додав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань.

Як повідомлялося, прем'єр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

В Офісі президента підтвердили отримання цієї заяви та зазначили, що глава держави її розгляне.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.

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