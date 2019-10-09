На блокпості сталися сутички між поліцією і добровольцями, які йдуть у Золоте



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Учасники акції «Останній блокпост», які їдуть колоною у Золоте, зупинилися на блокпосту у Кремінній

Наразі колона добровольців рухається у напрямку Золотого

На блокпості в місті Кремінна на Луганщині сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.

Про це повідомляє у середу hromadske.

Учасники акції «Останній блокпост», які їдуть колоною у Золоте, зупинилися на блокпосту у Кремінній, далі їх не пропускали. Добровольці вимагали пропустити їх, внаслідок чого виникла сутичка, під час якої один з правоохоронців вистрілив у повітря. Один із правоохоронців постраждав у сутичці, його забрали медики.

На блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.



відео: телеграм-канал "Ні капітуляції" pic.twitter.com/bTu3cclJIk — hromadske (@HromadskeUA) 9 октября 2019 г.

Згодом стало відомо, що поліція всеж пропустила добровольців. Правоохоронці почали пропускати цивільний транспорт, включно з учасниками акції. Наразі колона добровольців рухається у напрямку Золотого.

До цього на місце події прибув лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький, який перебував у Золотому.

Розведення військ у Золотому: на блокпост у Кремінній на Луганщині прибув лідер «Національного корпусу» та колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький. Групу ветеранів і волонтерів, проїзд яких блокувала поліція, пропустили — вони прямують до місця відведення сил pic.twitter.com/Ke5aPKBXph — hromadske (@HromadskeUA) 9 октября 2019 г.

Як повідомлялося, 9 жовтня ветерани, добровольці та волонтери їдуть до населеного пункту Золоте на Луганщині, аби не допустити розведення сил.

Раніше лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький заявив, що ветерани ООС залишаться в Золотому, навіть якщо будуть виведені війська.

Пізніше в поліції заявили, що майже всі ветерани «Азову» поїхали із Золотого.

Відведення сил біля Золотого було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали.

1 жовтня на переговорах у Мінську сторони домовилися розвести сили біля Петрівського та Золотого. Після цього має бути узгоджена дата зустрічі лідерів «нормандської четвірки», заявили в Кремлі.

В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петрівському та Золотому. Також у Генштабі уточнили, що війська ЗСУ відійдуть на позиції 2016 року.