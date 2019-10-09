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    На блокпості сталися сутички між поліцією і добровольцями, які йдуть у Золоте

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    Учасники акції &laquo;Останній блокпост&raquo;, які їдуть колоною у Золоте, зупинилися на блокпосту у Кремінній - На блокпості сталися сутички між поліцією і добровольцями, які йдуть у Золоте
    Учасники акції «Останній блокпост», які їдуть колоною у Золоте, зупинилися на блокпосту у Кремінній

    Наразі колона добровольців рухається у напрямку Золотого

    На блокпості в місті Кремінна на Луганщині сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.

    Про це повідомляє у середу hromadske.

    Учасники акції «Останній блокпост», які їдуть колоною у Золоте, зупинилися на блокпосту у Кремінній, далі їх не пропускали. Добровольці вимагали пропустити їх, внаслідок чого виникла сутичка, під час якої один з правоохоронців вистрілив у повітря. Один із правоохоронців постраждав у сутичці, його забрали медики. 

    Згодом стало відомо, що поліція всеж пропустила добровольців. Правоохоронці почали пропускати цивільний транспорт, включно з учасниками акції. Наразі колона добровольців рухається у напрямку Золотого.

    До цього на місце події прибув лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький, який перебував у Золотому.

    Як повідомлялося, 9 жовтня ветерани, добровольці та волонтери їдуть до населеного пункту Золоте на Луганщині, аби не допустити розведення сил.

    Раніше лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький заявив, що ветерани ООС залишаться в Золотому, навіть якщо будуть виведені війська.

    Пізніше в поліції заявили, що майже всі ветерани «Азову» поїхали із Золотого.

    Відведення сил біля Золотого було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали.

    1 жовтня на переговорах у Мінську сторони домовилися розвести сили біля Петрівського та Золотого. Після цього має бути узгоджена дата зустрічі лідерів «нормандської четвірки», заявили в Кремлі.

    В українському Міноборони повідомили, що ЗСУ технічно готові до розведення військ у Петрівському та Золотому. Також у Генштабі уточнили, що війська ЗСУ відійдуть на позиції 2016 року.

    Донбас ЗСУ Луганщина Міноборони Азов бійка добровольці Андрій Білецький Національний корпус поліція
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