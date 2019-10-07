Організатори «Руху опору капітуляції» повідомили вартість акції протесту, що пройшла вчора у Києві



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Фото: Главком

На рахунки керівника благодійного фонду «Мир і Ко», волонтера Мирослава Гая за два дні «накидали» біля 50 тис. грн, ще 10 тис. грн пішло на друк 50 тис. агіток

Вартість акції «Зупинимо капітуляцію!», яка відбулася 6 жовтня у центрі Києва, склала біля 50 тис. грн. За версією організаторів, цієї суми вистачило на головне, щоб встановити сцену. Ще 10 тис. грн пішло на друк 50 тис. агітаційних газет.

До оргкомітету «Руху опору капітуляції» увійшли близько двох десятків осіб, що представляють різні громадські організації. Про це «Главкому» розповіла один із лідерів організації «Відсіч» Катерина Чепура.

Серед найактивніших в оргкомітеті – політолог Михайло Басараб, якого часто можна побачити як експерта на Прямому каналі», дружньому до експрезидента Порошенка, Сергій Пархоменко з організації «Відсіч», Юрій Міндюк, лідер громадської організації «Фонд підтримки демократичних ініціатив», який балотувався до Верховної Ради у 2014 році від «Правого сектору», а сьогодні позиціонується у ЗМІ як «політичний експерт».

Серед найбільш відомих організаторів руху - дипломат Володимир Василенко, правозахисник Йосиф Зісельс, колишній міністр науки і освіти Сергій Квіт, а також керівник благодійної організації «Фонд «Мир і Ко», волонтер Мирослав Гай. Саме на рахунки його благодійного фонду за останні два дні «накидали» біля 50 тис. грн. Цього, за версією організаторів, вистачило, щоб встановити сцену. Про це розповів «Главкому» колишній голова «Молодіжного націоналістичного конгресу», а нині учасник «Штабу захисту України» Іван Кішка. «Поліграфію я особисто забезпечую, бо у мене друкарня», - пояснив він економіку нинішнього протесту.

Катерина Чепура додає: «Для недільної акції надрукували 50 тисяч агітаційних газет, друк яких обійшовся у 10 тис. грн. Їх, каже активістка, розповсюджуватимуть і під час наступних акцій».

У масштабах держави протестний рух не має єдиного штабу, який би координував організацію акцій у різних містах, запевняє Іван Кішка.

«Десь «Вільні люди», десь «Свобода», десь «Національний корпус», є ще десятки ветеранських організацій. У Сумах, Чернівцях і в Івано-Франківську об’єдналися усі активісти, які там є», - запевняє активіст.

За даними МВС, 6 жовтня у центрі Києва зібралися близько 10 тисяч людей. Вони вимагали у влади не виконувати так звану «формулу Штайнмаєра» та не здавати «національні інтереси».

Як учасники штабу проти капітуляції, так і організатори «Руху опору капітуляції» анонсують ще більш масштабну акцію на Покрову, 14 жовтня. Але про спільну акцію і єдиний координаційний штаб усіх учасників протестів не йдеться.