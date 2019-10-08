Білецький намагається перехопити у Порошенка лаври «головного опонента Зеленського»



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Фото: nationalcorps.org

«Нацкорпус» не бере участі в організації останніх акцій «проти капітуляції», бо готує свій протест

Не всі з відомих націоналістичних сил воліють приєднуватися до «нового Майдану», а тим більше бути його співорганізаторами. «Національний корпус» не бере участі в організації останніх акцій «проти капітуляції», бо невдовзі будуть новини про створення «штабу проти капітуляції», - повідомив «Главкому» речник «Нацкорпусу» Роман Чернишов.

У «Нацкорпусі», який очолює Андрій Білецький, долучатися до нинішніх протестів проти капітуляції не хочуть через те, що до акцій, які вже відбулися, начебто має стосунок Петро Порошенко, а досягнення вимог протестувальників політичними методами неможливе. Саме тому створюється альтернативний штаб проти капітуляції. 6 жовтня «Національний корпус» розповсюдив відеозвернення Андрія Білецького, який із побратимами вирушив до Золотого, де організація заявила про свій опір.

Нагадаємо, що у Золотому намічене розведення військ на виконання домовленостей між сторонами конфлікту, що нібито має стати першим кроком для реалізації угоди, досягнутої в Мінську. «Є група ветеранів…, які зорганізувалися, приїхали сюди до Золотого, аби залишитися тут навіть, якщо влада кине їх напризволяще, навіть якщо будуть виведені війська. Залишитися для того, щоби тут не залишилося жодного сепаратиста», - заявив Білецький.

Проте деякі націоналістичні рухи все ж підтримують вуличні протести проти капітуляції. Наприклад, перед учасниками акції на Майдані 6 жовтня виступили лідер «Правого сектору» Андрій Тарасенко і лідер «Свободи» Олег Тягнибок.

Організатори акцій «проти капітуляції» анонсують ще більш масштабну акцію на Покрову, 14 жовтня. Але про спільну акцію і єдиний координаційний штаб усіх учасників протестів не йдеться.

Нагадаємо, за даними МВС, 6 жовтня у центрі Києва зібралися близько 10 тисяч людей. Вони вимагали у влади не виконувати так звану «формулу Штайнмаєра» та не здавати «національні інтереси».