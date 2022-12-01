Бізнес із російським слідом в Україні: три компанії, які заробляють найбільше

«Мотор Січ», «Сандора» і «Контейнерний термінал Одеса» мають російський слід

Південь України має найбільшу частку компаній, бізнес яких пов’язаний із Російською Федерацією. Найбільша кількість компаній із російським слідом знайдена на Одещині (1199). На другому місці – Запорізька область (371 компанія), потім – Миколаївщина (299 компаній) та Херсонщина (201 компанія). Про це свідчать результати дослідження компанії «YouControl».

Розслідувачі зазначають, що рекордсменом з доходів цього року стало ПАТ «Мотор Січ», яке постачало державі-агресору товари військового призначення для російської штурмової авіації. Зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Наступною за кількістю отриманого доходу стала компанія «Сандора», пов’язана з компанією, що не вийшла з російського ринку, розповідає Вероніка Бойко – вона цього року отримала понад мільярд прибутку.

Третє місце посідає дочірнє підприємство «Контейнерний термінал Одеса» з прибутком у майже мільярд гривень за 2022 рік.

Станом на сьогодні, зазначає керівниця соціального напрямку «YouControl» Вероніка Бойко, українська влада ухвалила рішення, що компанії, які мають зв’язки з Російською Федерацією, не можуть брати участь у державних тендерах.

«Ми регулярно проводимо дослідження й оновлюємо дані про українські компанії, які мають зв’язки з Росією чи Білоруссю. Але проблема у тому, що після 24 лютого у закритому доступі опинилися понад 140 публічних реєстрів, з яких ми раніше брали інформацію», – пояснила Вероніка Бойко.

Нагадаємо, раніше аналітики центру R&D YouControl опрацювали дані щодо держзакупівель з початку повномасштабної війни РФ проти України та з'ясували, що більше 190 компаній-переможців тендерів на загальну суму понад 985 млн грн мають зв'язки із РФ і Білоруссю.

Також відомо, що на сьогодні близько 21 тис. українських компаній мають зв’язок із бізнесом у Російській Федерації. Значна частина цих компаній вигравала державні тендери у той час, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

До слова, 7 листопада стало відомо, що стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним переходять у власність держави. Також було націоналізовано підприємство «Мотор Січ», власником якого був В'ячеслав Богуслаєв, якого арештували в жовтні, звинувативши у державній зраді.

Згодом секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов підтвердив, що активи «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» та «Укртатнафта» передано державі. За словами Данілова, вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що п’ять стратегічно важливих підприємств, які були примусово відчужені у власність держави, працюватимуть на забезпечення оборонних потреб України у воєнний час. Як зауважив глава уряду, рішення про націоналізацію п’яти підприємств було ухвалене за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.