Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Бізнес із російським слідом в Україні: три компанії, які заробляють найбільше

Надія Клочко
glavcom.ua
Бізнес із російським слідом в Україні: три компанії, які заробляють найбільше
Рекордсменкою з доходів серед пов'язаних з РФ компаній стала «Мотор Січ»
фото з відкритих джерел

«Мотор Січ», «Сандора» і «Контейнерний термінал Одеса» мають російський слід

Південь України має найбільшу частку компаній, бізнес яких пов’язаний із Російською Федерацією. Найбільша кількість компаній із російським слідом знайдена на Одещині (1199). На другому місці – Запорізька область (371 компанія), потім – Миколаївщина (299 компаній) та Херсонщина (201 компанія). Про це свідчать результати дослідження компанії «YouControl».

Розслідувачі зазначають, що рекордсменом з доходів цього року стало ПАТ «Мотор Січ», яке постачало державі-агресору товари військового призначення для російської штурмової авіації. Зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Наступною за кількістю отриманого доходу стала компанія «Сандора», пов’язана з компанією, що не вийшла з російського ринку, розповідає Вероніка Бойко – вона цього року отримала понад мільярд прибутку.

Третє місце посідає дочірнє підприємство «Контейнерний термінал Одеса» з прибутком у майже мільярд гривень за 2022 рік.

Станом на сьогодні, зазначає керівниця соціального напрямку «YouControl» Вероніка Бойко, українська влада ухвалила рішення, що компанії, які мають зв’язки з Російською Федерацією, не можуть брати участь у державних тендерах.

«Ми регулярно проводимо дослідження й оновлюємо дані про українські компанії, які мають зв’язки з Росією чи Білоруссю. Але проблема у тому, що після 24 лютого у закритому доступі опинилися понад 140 публічних реєстрів, з яких ми раніше брали інформацію», – пояснила Вероніка Бойко.

Нагадаємо, раніше аналітики центру R&D YouControl опрацювали дані щодо держзакупівель з початку повномасштабної війни РФ проти України та з'ясували, що більше 190 компаній-переможців тендерів на загальну суму понад 985 млн грн мають зв'язки із РФ і Білоруссю.

Також відомо, що на сьогодні близько 21 тис. українських компаній мають зв’язок із бізнесом у Російській Федерації. Значна частина цих компаній вигравала державні тендери у той час, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. 

До слова, 7 листопада стало відомо, що стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним переходять у власність держави. Також було націоналізовано підприємство «Мотор Січ», власником якого був В'ячеслав Богуслаєв, якого арештували в жовтні, звинувативши у державній зраді.

Згодом секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов підтвердив, що активи «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» та «Укртатнафта» передано державі. За словами Данілова, вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони. 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що п’ять стратегічно важливих підприємств, які були примусово відчужені у власність держави, працюватимуть на забезпечення оборонних потреб України у воєнний час. Як зауважив глава уряду, рішення про націоналізацію п’яти підприємств було ухвалене за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Читайте також:

 

Теги: Одеса Мотор Січ росія бізнес

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракетна система залпового вогню «Вільха»
Україна може використати потужності «Мотор Січі» для виробництва вітчизняних ракет
14 листопада, 13:22
Силовики провели обшук будинку Богуслаєва
Затримання Богуслаєва: з'явились фото з будинку ексвласника «Мотор Січ»
23 жовтня, 07:05
Українське підприємство спеціалізується на виробництві авіаційної техніки
Стало відомо, хто очолив «Мотор Січ» після арешту Богуслаєва
Вчора, 17:22

Бізнес

ДТЕК Ахметова купив на Полтавщині два родовища газу за рекордну суму
ДТЕК Ахметова купив на Полтавщині два родовища газу за рекордну суму
Бізнес із російським слідом в Україні: три компанії, які заробляють найбільше
Бізнес із російським слідом в Україні: три компанії, які заробляють найбільше
Розслідувачі розповіли, скільки компаній в Україні досі пов’язані з Росією
Розслідувачі розповіли, скільки компаній в Україні досі пов’язані з Росією
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільших підприємств країни
Нардеп звинуватив СБУ та прокуратуру у блокуванні бізнесу найбільших підприємств країни
Нові автівки для ЗСУ: Parimatch передав армії легковик для розвідників та швидку для евакуації
Нові автівки для ЗСУ: Parimatch передав армії легковик для розвідників та швидку для евакуації
«Приватбанк» збільшив ліміт на зняття готівки
«Приватбанк» збільшив ліміт на зняття готівки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
47K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
36K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
28K
Який має вигляд пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
21K
У Росії закінчується час
17K
Скільки військових Україна втратила у війні: Єврокомісія назвала шокуючі цифри

Новини

Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23
Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Вчора, 19:13
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Вчора, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Вчора, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
29 листопада, 07:10

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту